行政院經貿辦今年第一季統計，台灣與新南向國家貿易總額為 260.9 億美元，但出口至新南向國家金額為 147.4 億美元，衰退10.9％。政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，出口下滑要很警惕，但貿易應以長時間來觀察，但長期而言台灣對南向出口變壞的可能性不高。

經貿辦今天在行政院會報告新南向政策推動成果。其中在2018年台灣與新南向國家貿易總額為1171.04億美元，年成長5.69％。台灣出口至新南向國家金額為684.2億美元，年成長1.5％。不過，今年第一季時，台灣與新南向國家貿易總額為 260.9 億美元，台灣出口至新南向國家金額為 147.4 億美元，出口衰退10.9％。

鄧振中表示，出口的部分，是以2018年及2016年對比，這樣才能顯示政策的成果，今年第一季出口下滑要很警惕，但貿易要以長一點的時間來觀察，會比較正確，他並提醒，也不必因此就認為新南向出口就會變壞，「這個可能性不高」，因為他們在成長，對台灣產品有需求，以過去3年來型態觀察，應可持樂觀看法。

被問到今年新南向政策目標，鄧振中說，今年新南向政策目標，很多國家面臨改選及政府改變的問題，泰國、印尼及馬來西亞都是，希望在醫藥衛生方面有具體計畫，或者產業有大一點的投資案，對新南向政策都是很大的成果。

(中時 )