熱門電視劇《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛出席記者會。（游昇俯攝）

家有一位20多歲患思覺失調症兒子的小美媽媽表示，當初她找遍衛生局及醫院卻求助無門。（游昇俯攝）

熱門電視劇《我們與惡的距離》讓過去被稱為精神分裂症的「思覺失調症」廣為社會大眾所知，但現實中仍有許多精神障礙家庭，因患者本身沒有立即性「危險」，無法獲得醫療資源挹注，並且，精障患者狀況因人而異，也亟需多樣化的社區支持系統，協助其回歸社會。

伊甸基金會將於9月19至21日舉辦「2019精障社區服務國際研討會」，邀請芬蘭、美國及台灣相關領域專家及團隊，分享精障社區服務的多種創新模式。今日召開會前記者會，《與惡》編劇呂蒔媛亦現身力挺。

家有一位20多歲患思覺失調症兒子的小美媽媽表示，因為兒子不像刻板印象中的精障者會亂、有暴力行為，純粹只是把自己關在家裡不願出門，當初她找遍衛生局及醫院，卻總是得到「本人沒有就醫意願、沒自傷傷人情形，醫院無法介入」的回覆，讓她求助無門。

小美媽媽指出，思覺失調症是生理荷爾蒙出現狀況，病人缺乏病識感，她兒子自認沒有生病，也害怕被外界貼上標籤，出了醫院就不願服藥，醫院建議可居家治療，卻也坦言無法提供這種服務，她期待社會能有24小時求助專線，當孩子出現狀況時，相關資源可以及時進入家庭，協助她尋找對策。

本身是個精神疾病患者的C君表示，她16歲時因在校壓力過大發生精神危機，但當初送醫過程非她所自願，被送進急性病房保護室，裡面沒有如廁設施，只能就地便溺，讓她深感強制治療沒有人權也不人道。她指出，生病需要治療，但治療方法因人而異，期待有創新的社區支持措施，讓患者有回歸社會的機會。

伊甸基金會台北區區長梁瓊宜表示，精障會所以精障者個人需求角度出發提供陪伴及支持，國外已推行6、70年，但因其與傳統制式的治療、復健課程迥異，當初引進國內便屢遭公部門質疑「水土不服」，此次研討會希望引進國外經驗，激盪討論創新的社區服務模式，也期待政府預算挹注，加強社區支持力量。

(中時 )