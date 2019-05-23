蔡政府以台商資金回流當作執政政績，不過國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰今開記者會質疑其實台商並不是回流，而是政府給科技大廠補貼利息，還可以貸款無上限，幾乎是無息無上限借款，究竟是台商回流還是只是讓借錢讓科技大廠在國內擴廠？

曾銘宗爆料，他日前與一名科技大咖的董事長談過，那名董事長承認自己現在借錢，幾乎不用利息，建廠資金、機器設備資金皆可獲得1.5％利息補貼，補貼期間分別為10年、7年，且借款也都沒有上限。

費鴻泰也說，外界都在傳，國發會一年有200億的利息補貼，年息1.8％，政府補貼1.5％年息的利息，等於這些科技大廠只要負擔0.3％，這樣到底是從海外回來還是只是國內擴廠的融資？他認為這有公平的問題，國內很多中小企業在嗷嗷待哺，政府可以一視同仁？

賴士葆認為，蔡政府在此時推境外台商資金回流，根本就是想在年底創造資金行情、護盤股市，為了明年大選無所不用其極，也是幫選情護盤。

曾銘宗批評，台商回流當然是好事，但現在的狀況究竟是台商回流還是只是國內擴廠？蔡政部不能花錢膨風，明明這些資金幾乎都是從銀行搬來的，而且還幾乎免利息，各位評評理，大家接受嗎？公平合理嗎？對中小企業合理嗎？對青年創業朋友合理嗎？

(中時 )