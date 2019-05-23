台灣國防部前副部長、陸軍退役上將王文燮日前受訪時稱，兩岸「遲早統一」引發外界議論。此外2016年台灣一團退役將領赴陸，聆聽大陸國家主席習近平演說，而王文燮也在此列。對此立委批評，無法接受將領在退休後，領著台灣的退俸唱著大陸的國歌。陸委會主委陳明通23日至立法院備詢表示，一日為國家的將領，就應該終身為國家的效忠，並稱退休將領有礙國家尊嚴的行為，要嚴格管制。

立法院23日舉行會議審查行政院函請審議「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第九條、第九條之三及第九十一條條文修正草案」與「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十七條條文修正草案」案。

陸委會主委陳明通指出，有關退職的高階官員以及將領，增訂赴陸參與特定政治性活動的行為規範。在第九條之三管制的是行為，並不是管制身份，沒有所謂將赴陸管制期間由三年延長到十五年這個問題。多數民意都支持行政院修法完善的這個規範，我們要營造健全的兩岸交流環境，以及完善的管理機制。

此外有關公務員赴陸管理登記方面。陳明通表示，政府始終都秉持著對等、尊嚴、健康、有序的原則，營造健全的兩岸交流環境，建立完善的管理規範。但大陸持續對台灣的負面統戰、分化作為，以及刻意影響兩岸交流的舉措，讓我們必須考量兩岸交流的特殊性，在最小必要的範圍內以法律作為規範，強化退離職的官員以及軍職人員赴大陸的管理，以維護國家的安全、利益與尊嚴。並稱希望這次修法的工作更為完備，會適切的回應外界的期待。

面對立委蔣絜安指出，退役將領受到台灣的栽培也領國家的俸祿，還享受福利保障，但是一退休之後就跑到大陸去宣誓效忠，這樣讓台灣情何以堪。對此陳明通回應，今天來審兩岸關係人民條例，退休將領有礙國家尊嚴的行為，我們要要嚴格管制，如果觸犯這個行為應該要有相關的處罰。陳表示，這個行為本身就是不應該，至始至終都不該有。

(中時 )