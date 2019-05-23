女童的李姓阿嬤拿著孫女照片出庭

台南1歲半女童1月份遭虐死案23日第3次開庭，女童生母的薛姓表姐當庭坦承一人分飾多角，設多重假帳號扮演幕後大魔王，控制其餘共犯虐打女童，並說出薛姓生母曾把親生女兒關進狗籠，任狗咬傷的殘忍行徑。

台南虐童案23日除了薛姓生母因未成年待在少年監獄外，其餘薛姓生母表姐（21歲）、表姐的何姓老公與李姓計程車司機（28歲）3名共犯全部出庭，案情隨著證據曝光逐漸撥雲見日。

生母的薛姓表姐在網路擷取子宮懷孕照片，謊稱懷孕騙得與何男登記結婚，並同居控制何男行動。還在臉書虛設「李芸熙」女生帳號與「小宇」男生帳號，各別用假身分與李姓計程車司機、薛姓生母在網路談戀愛。

薛姓表姐用「李芸熙」身分從網路向李姓計程車司機告白，騙得兩人當男女朋友後，開始向李借錢，其中以「李芸熙」身分借了320萬，用自己的身分借30萬，被蒙在鼓裡的李男將房子拿去抵押貸款430萬，陸續透過薛姓表姐轉交給「李芸熙」。

李男雖自始至終未見過「李芸熙」，卻沉迷在愛情裡，聽從「李芸熙」指示搬進薛姓表姐家中同住，照顧薛姓表姐夫妻。

薛姓生母帶著女兒住進薛姓表姐家後，薛姓表姐又以「小宇」帳號主動認識生母，並進一步談起網路戀愛。

自此，一家3人全對薛姓表姐言聽計從，4人在1月分從小琉球遊玩回台，她開始以「李芸熙」身分對其他3人下令，因為嬰靈作祟，必需虐打女童，眾人陸續以不求人、愛的小手、用手掌摑以及掐捏施虐女童，其中薛姓生母一度將親生女兒關進狗籠內，任由米克斯犬咬傷女童。

檢察官詢問薛姓表姐為何要1人分飾多角下令虐殺女童，薛女答不出來，稱「不知道為什麼」，但仍堅稱的確在家中看到嬰靈作祟。因為自己從小到大沒有朋友，才創設虛擬帳號與人交友。

女童的李姓阿嬤拿著孫女照片出庭，得知大魔王是生母的薛姓表姐，質疑她如果精神不正常，怎麼還會自己申請精神鑑定？擺明只為了想脫罪，李姓阿嬤在庭外氣哭稱無法原諒4個凶手，要給他們看孩子的照片，讓他們懺悔道歉。

(中時 )