監察院日前針對公平會與高通公司訴訟和解案提出糾正，公平會隨即表達遺憾，並強調達成和解過程於法有據，監院應尊重公平會專業判斷。對此，國民黨團今召開記者會，直批公平會的聲明內容狂妄、強硬，且主委黃美瑛不老實、公然說謊，若不主動請辭，監院應進行相關彈劾程序，並繼續追查，另外檢調也可調查其中是否有圖利之嫌。

國民黨團今召開「高通免罰234億誰喬的？公平會亂和解遭糾正，蘇貞昌敢辦人？」記者會，書記長吳志揚指出，公平會處理高通案，其中被認為一定有弊案，因整個過程充滿黑箱、政治運作，並非依照專業、獨立做成，果然日前監察院就糾正了公平會的種種不當作為；再者，美國法院也已判定高通違反反托拉斯法，可見公平會遭兩個單位打臉。

吳志揚接著說，公平會面對立委監督、要求提出相關會議錄音帶等紀錄一概漠視，如今遭到監察院糾正，還一副理直氣壯反嗆，「問題是公平會有專業判斷、獨立嗎？請問是誰下的指導棋？」他直言，主委黃美瑛應負責、辭職下台，除了整件事沒處理好外，黃也不老實、說謊，先前在立法院答詢時稱不清楚2位委員辭職原因，但監院在調查報告中寫明，2人辭職就是不認同和解，「那主導和解的公平會主委，還有臉在這位置上繼續待著嗎？」

吳強調，此案必須繼續追查下去，全世界公認該被處分的，我方卻主動跟人家和解，「其中有什麼私相授受？」除要求、聲援監察院繼續調查，支持提出相關釋憲，檢調也可調查其中是否有圖利之嫌。他也喊話，若黃美瑛不自動下台，就看行政院長蘇貞昌敢不敢辦人，「蘇貞昌你敢辦嗎？」

藍委曾銘宗則批評，公平會事前未依法行政、違法和解，事後又不知悔改，除建議監察院進一步進行相關調查、請公平會主委請辭外，若黃美瑛不願自動請辭，監察院也應該進行相關彈劾程序，彈劾公平會正副主委及相關違法委員，以維護公平會交易秩序及民眾消費權益。

(中時 )