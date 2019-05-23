霞海城隍廟自28日起推出械鬥特展、巨型香火袋置藝術、在地市集等， 將傳統信仰注入新生命。

2020年為霞海城隍爺渡海來台200年，為了迎接即將到來的盛事，廟方從2018年開始規畫系列活動，今年以「香火代代傳傳」為主題，攜手中華文化總會及大稻埕商家，自28日起推出械鬥特展、巨型香火袋置藝術、在地市集等， 將傳統信仰注入新生命，歡迎民眾一起嗨翻城隍生日趴。

台北市霞海城隍廟以求姻緣聞名，也是國內外旅客必到觀光聖地，隨著城隍老爺農曆5月14日生日將至，廟方今宣布系列活動規畫，包含「1853年頂下郊拚械鬥特展」、「香火代代傳傳裝置藝術」、「城隍暖暖壽市集」等，活動多元豐富，要讓大小朋友邊玩邊聽城隍爺爺講古。

台北霞海城隍廟管理人陳文文表示，重頭戲「2019戀戀大稻埕-城隍生日趴」將於6月2日登場，屆時除了有國內外藝文鬥陣表演，還有2千份城隍限定生日禮物要免費送給民眾，另在永樂廣場也布置3公尺高巨型香火袋，讓大家祈求平安。

文化總會副會長江春男表示，過去文總辦活動前，同仁常常赴霞海城隍廟參拜，而文總長期關心文化傳承與藝文發展，曾推出「城南有意思」系列活動，今年則擴大範圍至城中區，此次將在6月15日於永樂廣場舉行音樂會，透過創新元素為城隍爺祝壽，歡迎民眾共襄盛舉。

圖說：「2019戀戀大稻埕-城隍生日趴」將於6月2日登場，屆時除了有國內外藝文鬥陣表演，還有限定生日禮物要免費送給民眾。

圖說：

(中時 )