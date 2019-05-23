陸媒稱阿嬌婚後和賴弘國分居。（圖／翻攝自騰訊娛樂微博）

Twins成員鍾欣潼（阿嬌）和台灣被封為「醫界王陽明」的老公賴弘國去年12月註冊結婚，兩人婚後過著台灣、香港兩邊飛的生活。昨(22日)陸媒驚曝阿嬌成為人妻後不幸福，一直租房子住，且處於分居狀態，還有資深記者批評「婚結得不值」。對此阿嬌朋友回應，兩人感情很好，工作人員也駁斥：「不是事實的不回應」。

38歲阿嬌去年生日接受小8歲的賴弘國求婚，姐弟戀開花結果，去年12月兩人在香港舉行婚禮並註冊結婚，成為合法夫妻。據騰訊娛樂《一線》報導，一名資深娛樂記者最近在網上爆料，指結婚半年的阿嬌不幸福，不只跟老公分居，還頻頻出席活動賺錢，相較於男方常和朋友開心聚餐，阿嬌婚後感覺十分委屈。

報導更指出，阿嬌先前上大S節目，便透露婚後買個名牌包都要先看老公臉色，可見阿嬌處處以老公意見為重，但對此，阿嬌朋友說絕無此事，小倆口感情很好，賴弘國常去香港陪老婆，阿嬌也一直去台灣，雖不清楚阿嬌有沒有在台灣買房子，但所謂「一直租房、經濟拮据」絕對是假的，阿嬌在香港有自己的房子，阿嬌公司也同步否認，說：「不是事實的不回應，謝謝關心。」

(中時電子報)