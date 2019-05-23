民進黨中執會昨原要討論初選期程，甚至破天荒直播，但因為蔡賴陣營廝殺僵持，黨中央成為箭靶，主席卓榮泰宣布散會並裁示下週中執會再處理。身兼中常委的綠委陳明文今受訪時痛批離譜，卓的行為是藐視中執委，「從來沒有一個黨主席是這樣做的」。談及賴清德，陳也嗆賴清德爭取出線，最主要是要證明他來選才會贏 ，但看起來情勢似乎起了變化，「他不選民進黨一定會贏」。

媒體追問是否認為卓榮泰跟賴清德講好了？陳明文指出，昨天這齣戲應該有人在導演、操盤，從卓榮泰唸完手稿、到主席室討論一段時間後，賴清德就出現，「這大概是早有安排，這點明眼人看在眼裡」。

蔡、賴陣營昨在中執會僵持不下，會議進行兩小時後，卓榮泰說重話，「難道313如同兒戲般通過公告？」並宣布休息，當時陳明文就直接回嗆，「你這樣說有失公允！」陳明文今在立院受訪時說，

昨會議討論到差不多要有共識時，但突然間卓唸了一段早有準備的手稿，就宣布休息離開，「讓中執委在會場呆等兩個小時」，兩小時過後回來就裁示下週再談。

陳明文痛批，卓榮泰非常離譜、藐視中執會，強調從來沒有一個黨主席這樣沒收中執會；黨中央基本上是由中執委決策才是黨中央決定，不是黨主席一人，但現在看起來，「所謂黨中央好像是黨主席加秘書長」。

陳明文呼籲，如果黨主席能尊重中執委提案，那才能代表黨，對於藐視中執委的行為，相信卓榮泰今天會深刻反省。

陳明文補充，這種違反民主機制、沒收中執會的情形，民進黨身為民主政黨，從來沒有發生過，他為此感到難過。

此外，針對賴清德昨天提出的出線條件，外界解讀是善意，但陳明文說，賴清德提出的方式不是不能談，但必須在五人協調過程中提出來；可是大家很清楚協調已經結束 ，中執會才代表黨中央在開會決議。

媒體追問這是否為「政變」、「善導寺之變」？陳明文回應，民進黨面臨前所未有現任總統被黨內挑戰，連美國兩百多年憲政都沒黨內挑戰現任 ，這種挑戰必須小心謹慎應付，「不只是要贏，而是贏了後要如何團結黨內力量」。

陳明文說，總統蔡英文一再宣示，一加一一定要大於二，這是黨內所有人士憂慮；這次總統大選賴出來參選，最主要證明他選才會贏 ，但是看起來似乎情勢起了變化，「他不選民進黨一定會贏」。

(中時 )