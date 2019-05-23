根據國家政策研究基金會公布的民調，結果顯示民眾對於台灣司法信心度，只有19.0％表示增加，卻有高達69.1％的受訪者認為沒有；對於台灣新聞與言論自由的影響，結果有29.2％的民眾認為更進步，有53.2％的民眾認為言論自由正在倒退。

文化大學法律系教授吳盈德指出， 2016年蔡總統就職演說，特別提到司法改革，民眾對此也期盼甚殷，隨後總統府召開了全國司改會議。長達10個月的會議，成果多達150餘頁，歷時三年的司改，卻有近7成民眾無感，足見蔡政府的司改成績難獲民眾認同；而新聞及言論自由的民調結果，更顯示民眾對於民主倒退的憂心。

高雄大學法學院院長廖義銘認為，從民調數據來看，民眾對司法的信心大幅下降，主要原因在於「司法的政治化」及「復仇式立法」。首先，司法的政治化，以年金改革釋憲及其他公法釋憲案來看，大法官中特定人的政治傾向明確，無視不溯及既往原則，民眾的訴求難以得到公正處理，當然對司法公正難以信任。

復仇式立法包括不當黨產，轉型正義等立法，以及對特定族群、有可能引起社會公憤者，進行逾越比例原則的嚴苛立法，例如，虐嬰事件發生，就立法嚴格要求托育業者。復仇式立法極多，給予行政機關的授權又大，如不改善，會讓民眾感覺仍活在威權統治下。

律師葉慶元則指出，蔡政府許多的作為，均對司法及新聞自由產生不利的影響。在司法部分，蔡政府一上台廢除特偵組，令檢察官的獨立性遭到破壞；監察委員介入司法，有政治立場，對法官形成政治壓力，最近還以檢察官法律見解作為彈劾內容，即使引起各界爭議及反彈。

此外，特定團體介入司法官評鑑、最高法院法官成為特任官，都引起「政治干涉司法」的疑慮；在新聞自由部分，NCC主委被迫下台，中天遭到重罰，假新聞立法，均限制了言論及新聞自由。他更擔心的是，民進黨一方面修法並在實際運作上阻撓，一方面則對公投結果置之不理，這種行為將會嚴重侵犯民主人權。

律師王瀚興也強調，檢察官獨立性的維護必須重視，否則未來可能連再議發回都可以被彈劾，檢察官將難期公正。

對於假新聞，王瀚興則認為，必須重視「假新聞」的定義，應該以「明顯而立即的危險」為判斷標準，不應以「內容有瑕疵」或者「與其他媒體報導有別」為標準，否則，德國在1933年威瑪共和時代，曾要求所有新聞要同步化，這種做法下的新聞算是假新聞還是真新聞？

(中時 )