立委質疑科技部 挪用汛期防災經費 15:592019/05/23 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委柯志恩（見圖）23日在立法院教育及文化委員會質詢時，批評科技部不重視災防研究，105年度防災學門核定補助金額為1.75億元，107年度只剩下約1.5億元，另有關確認大屯山地下岩漿庫位置與地貌的原研究計畫申請經費也降低，科技部將經費移到AI研究等其他科研領域。對此，科技部次長謝達斌答詢表示，科技部核發科研經費，乃由各學門學者專家審議，並採共識決，科技部很重視基礎科學研究，但要尊重各學門獨立審查結果。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委柯志恩23日在立法院教育及文化委員會質詢時，批評科技部不重視災防研究，105年度防災學門核定補助金額為1.75億元，107年度只剩下約1.5億元，另有關確認大屯山地下岩漿庫位置與地貌的原研究計畫申請經費也降低，科技部將經費移到AI研究等其他科研領域。對此，科技部次長謝達斌（見圖）答詢表示，科技部核發科研經費，乃由各學門學者專家審議，並採共識決，科技部很重視基礎科學研究，但要尊重各學門獨立審查結果。（劉宗龍攝） 國民黨立委柯志恩23日在立法院教育及文化委員會質詢時，批評科技部不重視災防研究，105年度防災學門核定補助金額為1.75億元，107年度只剩下約1.5億元，另有關確認大屯山地下岩漿庫位置與地貌的原研究計畫申請經費也降低，科技部將經費移到AI研究等其他科研領域。對此，科技部次長謝達斌答詢表示，科技部核發科研經費，乃由各學門學者專家審議，並採共識決，科技部很重視基礎科學研究，但要尊重各學門獨立審查結果。 (中時 ) #科技部 #經費 #研究 #立委 #年度 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》至5月17日止，已上櫃家數為772家 13:582019/05/20 財經 鼓勵企業設托兒設施 首年最高補助300萬 18:062019/05/21 生活 《金融股》華南銀年薪破160萬 4月再加薪3.2％ 11:252019/05/22 財經 苗栗立委選情變化 頭份市代主席溫俊勇宣布投入山線立委 18:162019/05/22 政治 岡山路淹水問題 綠委爭取經費改善 07:202019/05/23 生活 可愛馬 年度新車吸睛 04:102019/05/23 產業特刊 NBA》年度防守隊伍公布 血貝落選 08:202019/05/23 體育 新旭生獲美基金會頒「帕金森氏症研究經費獎項」殊榮 11:332019/05/23 財經 立委質疑科技部 汛期防災經費挪作他用 11:472019/05/23 生活 蘇貞昌：培植AI成為下一個兆元產業 15:152019/05/23 財經 政治熱門新聞 2020民調 綠粉希望藍營總統人選是他 - 政治 再失言？這話網暴怒轟柯：請道歉！ - 政治 最新民調 國民黨內韓國瑜、郭台銘拉開差距 - 政治 親綠民調顯示 韓國瑜領先郭台銘2位數！ - 政治 黃光芹爆神秘數字3700；韓國瑜籲：講話謹慎小心要有證據 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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