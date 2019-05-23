國民黨立委柯志恩23日在立法院教育及文化委員會質詢時，批評科技部不重視災防研究，105年度防災學門核定補助金額為1.75億元，107年度只剩下約1.5億元，另有關確認大屯山地下岩漿庫位置與地貌的原研究計畫申請經費也降低，科技部將經費移到AI研究等其他科研領域。對此，科技部次長謝達斌（見圖）答詢表示，科技部核發科研經費，乃由各學門學者專家審議，並採共識決，科技部很重視基礎科學研究，但要尊重各學門獨立審查結果。（劉宗龍攝）

國民黨立委柯志恩23日在立法院教育及文化委員會質詢時，批評科技部不重視災防研究，105年度防災學門核定補助金額為1.75億元，107年度只剩下約1.5億元，另有關確認大屯山地下岩漿庫位置與地貌的原研究計畫申請經費也降低，科技部將經費移到AI研究等其他科研領域。對此，科技部次長謝達斌答詢表示，科技部核發科研經費，乃由各學門學者專家審議，並採共識決，科技部很重視基礎科學研究，但要尊重各學門獨立審查結果。

(中時 )