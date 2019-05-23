日媒報導，日本名古屋海關去年查扣毒品走私量約346公斤，創當地海關史上新高紀錄；值得關注的是，去年一起從台灣走私進入名古屋港的毒品走私案，數量就高達約340公斤。日官方表示，近年來自台灣的毒品走私量，呈逐年成長趨勢。

日本朝日新聞23日報導，名古屋海關2018年在轄區內的愛知縣、岐阜縣、三重縣、靜岡縣及長野縣，共查扣史上最多約346公斤毒品安非他命，絕大多數是去年10月從台灣走私到名古屋港的約340公斤（市價逾200億日圓）。

近年來在日本各地都有查獲與台灣有關的大量毒品走私案，日本財務省表示，查扣來自台灣的毒品走私量，2015年4起共45公斤、2016年16起共104公斤、2018年9起共345公斤，呈逐年成長趨勢。

相當了解毒品交易的日本黑社會組織相關人士說，來自台灣的走私量成長，海上交易增加是原因之一。該名人士說，船隻從台灣出發後，中途不用加油就足以往返日本四國附近海域，所以可以在很多場所輕易進行交易。

台灣每公斤毒品市場行情約120萬日圓，但賣到日本後甚至可以暴漲到50倍。黑社會組織相關人士分析，相比關東或關西，名古屋海關人員比較少；看到從名古屋走私成功率高，最近在名古屋外海進行走私交易的組織也隨之增加。

(中時電子報)