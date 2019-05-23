台北市長柯文哲今拜會日本眾議員河井克行。（北市府提供）

台北市長柯文哲今拜會日本眾議員古屋圭司。（北市府提供）

台北市長柯文哲今啟程訪日，一早日本駐台代表沼田幹夫親自到松山機場送機，兩人還在候機室聊天數十分鐘，幕僚形容這「代表日方的重視」。（張潼攝）

台北市長柯文哲今啟程訪日，一早日本駐台代表沼田幹夫親自到松山機場送機，兩人還在候機室聊天數十分鐘，幕僚形容這「代表日方的重視」；柯抵達日本後，隨即前往眾議員第二議員會館，拜會眾議員河井克行、古屋圭司，分別與兩人碰面約2、30分鐘，且兩人都明確詢問柯是否有意參選2020。

柯文哲此次訪日，規模、拜會層級頻被外界拿來和月初也訪日的前行政院長賴清德相比較。柯幕僚表示，沼田幹夫今早主動到松山機場送機，讓大家覺得意外且榮幸，因為沼田送機很少見，畢竟駐台代表就相當於代表元首，由此可見日方對柯文哲的重視，沼田上次也並未替賴清德送機。期間，柯還對沼田介紹跟隨他出訪的媒體說「這叫做『鯊魚（shark）』！」

抵達日本後，柯文哲隨即率一部分幕僚拜會河井克行、古屋圭司。由於行程都不對媒體公開，會後柯被問到和兩位眾議員分別聊了什麼，他都不願正面回應，但頻頻露出笑容，心情顯得不錯。

但根據幕僚轉述，柯分別拜會兩位議員，除寒暄外，主要是交流訪日的想法，河井克行、古屋圭司也都明確對柯提問「會不會選2020總統？」但柯文哲仍以過去曾在台灣舉過的例子回應，稱日本戰國時代織田信長在桶狹間之戰時，「等天亮、等下雨、等敵軍走到陣地再出兵」，又引用德川家康「杜鵑不啼」的故事，就是沒鬆口要不要參選，讓兩位議員也只好回答柯「你都用最厲害的歷史人物舉例子。」

結束兩位眾議員的拜會行程後，柯文哲趕搭新幹線前往富山，參加今晚台日觀光論壇晚宴，將與駐日代表謝長廷同台。

(中時 )