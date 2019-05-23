去年9月燕子颱風侵襲關西機場事件，造成我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。監察委員江綺雯、仉桂美調查發現，外交部未積極多方查證並釐清相關疑點，就對外表示要求大阪處應嚴肅檢討改進 ，更強令大阪處針對燕子風災事件提出檢討報告，核有違失，提案糾正外交部。

監委指出，燕子強颱侵襲關西機場期間，大阪處之應處作為陸續面臨外界之各項質疑，外交部未積極多方查證並釐清相關疑點，僅跟隨媒體報導及網路流言風向，以一通無法確認之通話內容即認定大阪處服務態度不好，而對外表示要求大阪處應嚴肅檢討改進，事實基礎甚為薄弱。

監委認為，蘇處長輕生與外交部於事實未釐清前即強令大阪處針對燕子風災事件提出檢討報告具有重大關聯性，外交部迄今仍認為是假新聞壓力造成蘇處長輕生，卻仍未查明是何人強令蘇處長提出檢討報告，並對其加諸羞辱性之言行，亦無任何人為此負責。

調查報告指出，蘇處長於9月8日手寫「檢討報告」初稿，與9月10日陳報外交部之版本，內容前後相去甚遠，且修改後的檢討報告有「虛心接受鈞部懲處」、「難辭其咎」、 「本處蘇啟誠處長......深感有愧職守願坦然受處」等語，若是蘇處長內心真接受自我扛責用語，應不至於在3日後回到官邸自盡，顯然可能承受外人所不知之上級壓力。

調查報告進一步指出，外交部未要求蘇處長先交「事件經過報告」即要求提出疏失檢討報告，似已意謂將對其究責。台日協副秘書長謝柏輝更於13日18時14分以Line傳送「外交部獎懲作業要點」給蘇處長。

至於駐日代表謝長廷之責任，監委認為，謝長廷曾以駐日六處各有轄區及東京與大阪相距572公里為由未前往大阪，卻於同年9月7日至1千多公里外亦非其轄區之北海道協助地震救災，「顯然對大阪處之協助非不能也，是不為也。 」

江綺雯、仉桂美認為，自燕子風災起(4 日)至蘇處長輕生(13日晚)止，10 天內在上級要求檢討及輿論大肆抨擊之「內外交迫」情境下身心俱疲而選擇自盡，似可從寬認定為「積勞過度」，且其死亡與上開情事間有相當因果關係，查證結果供銓敘部參酌。

(中時 )