台灣跨國詐騙集團更絃易轍在台設機房，募集外籍傭兵打電話回故鄉以「假公安、檢察官」手法詐騙同鄉。台籍方姓男子及蕭姓男子各在沙鹿區及太平區設立詐騙機房，雇用逃逸越南移工或持觀光護照來台的越南籍人士，打電話回越南向同鄉詐騙，警方查獲2處詐騙機房，逮捕台籍首腦及越人共19人，依違反組織犯罪條例及詐欺等罪送辦。

起訴書指出，31歲的方姓男子由綽號「黑哥」出資40萬元，在2018年9月在沙鹿區保成路成立詐騙集團，招募49歲鍾姓台籍男子及多名越南籍男子加入，由鍾負責管理機房事務。蕭男則於2018年8月間在太平區育誠街設立詐騙機房，招募越籍人士加入詐騙集團。

2處詐騙集團均以相同詐騙術語及手法行騙，由雇用的越籍人士則分別擔任第一線及第二線人員，打電話到越南，向家鄉人士詐騙。第一線人員，假冒公安向越南民眾指稱，對方有包裹未提領的包裹，要求提供個人資料，而且，經查包裹內有違法物品。第二線人員再假冒越南法院人員，誘騙被害人操作自動櫃員機匯款到人頭帳戶，用此方式詐騙民眾。

警方在2018年12月間，先後持搜索票到場搜查，查獲電腦、行動電話等設備及教戰手守則，教戰守則均以越文書寫。

起訴書指出，並未查獲越南地區民眾因此有匯款給詐騙組織等資料。台中地檢署依違反組織犯罪防制條例及詐騙等罪起訴19人，並以方男等19人涉及發起參與犯罪組織罪，應於刑執行前，令入勞動場所強制工作3年。

(中時 )