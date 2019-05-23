身為五、六年級生，一定都記得學生時期的寒暑假自強活動，那是當時為數不多的課外活動之一，許多人因而搶破頭也要參加。自強活動留下的回憶除了那些自然風光外，就是在營隊期間服務的大哥大姊了。那些年紀相仿卻做事俐落、幹練的服務員，當年不知有多少少男少女的偷偷地迷戀。

營隊的學員有自強活動的甜美回憶，服務員們當然也有自己專屬的故事。在社團法人中華民國嚕啦啦社會服務協會的號召下，當年前期的嚕啦啦服務員再度聚首，將他們的故事集結成書，出版了《那些年，當我們嚕在一起》。

書內揭露了嚕啦啦服務員在受訓、服務期間的酸甜苦辣。日月潭、溪頭的山林野趣、合歡山雪景，勾起了許多當年參與自強活動的人的回憶。許多服務員也在書裡坦承，當年嚕啦啦嚴苛的訓練，磨練了他們遇到困難不退縮的勇氣，造就了他們往後的人生。

為了讓大家進一步了解嚕啦啦服務員不為人知的一面，社團法人中華民國嚕啦啦社會服務協會6月23日（日）晚上七點將於誠品信義店3樓Forum，舉辦簽書會，並邀請書內數位主角到場，分享書中的故事，以及嚕啦啦對他們的影響，包含：前考選部部長董保城、前台北市立動物園園長-動物爸爸葉傑生、籌辦世大運的台北市體育局局長鄭芳梵、太和殿麻辣鍋董事長沈琬。

想知道當年自強活動的服務員背後的故事？6月23日邀請大家來誠品信義店，品味他們的烈火青春！

(工商 )