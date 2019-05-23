民進黨昨天中執會，賴清德提出新策略；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，賴清德想表現一種善意，一種君子風度，但那種賭法其實是一種豪賭。「好在，蔡陣營第一時間就公開拒絕，絲毫不領情，這筆可能的黑色交易就別再提了。」

游盈隆今在臉書發文先稱讚卓榮泰說，卓主席宣佈終場休息前語重心長的那一段話，是民進黨關鍵時刻的發言，是重要的歷史紀錄，不論是贊成或反對的人都應三覆斯言，尤其是英派或挺英中執委。因為有卓榮泰這番堅持，維持住了這個黨的基本格調、尊嚴和信用，讓社會大眾對這個黨還能有一點期待。

他說，相對於卓榮泰，英派代表和中執委展現出沒有底限的厚顏無恥，也是前無古人，後無來者。英派代表和中執委，從林錫耀、陳明文、王定宇、鄭寶清等等的發言內容，都是在公然撕毀自己參與通過且已昭告天下的總統初選辦法，卻又裝無辜似的振振有詞，難道是把天下人都當傻瓜嗎？

他認為，就算他們主張的「手機與家戶電話各佔百分之五十、柯文哲應納入對比」是真知灼見，那兩個月前早就該提出來了，講說是為了制度，不是為了特定人，連鬼都不相信。這些人還臉不紅心不喘的說非這樣不可，這種橫材入灶的態度，已經到了無法無天的程度，簡直就是在挑戰廣大民進黨員和支持者容忍的極限，絕對不會有好下場。

他指出，賴清德昨天提出的善意折衷辦法，是一種君子風度，但那其實是一種豪賭。五月台灣民意基金會所公布的民調那樣，蔡贏韓6.3趴，賴贏韓14.5趴，兩者相差8.2趴。根據賴的提議，即便對比之下，他仍領先蔡8.2趴，也要禮讓蔡。有道理嗎？坦白講，沒道理。好在，蔡陣營第一時間就公開拒絕，絲毫不領情，這筆可能的黑色交易就別再提了。賴的支持者想必也不會再想聽到吧。

他表示，不管是殘局、亂局或無言的結局，最後還是要有解決之道。做為一個曾經親身參與過2011那一場民進黨總統初選大戰幕後工作的人，充分瞭解當初整個民調辦法的縝密設計。解決之道，現行民調辦法就有，民進黨中央和蔡賴雙方只要平心靜氣的再好好看看該民調辦法，尤其是第七條，一切答案都在裡面，一切爭議都可平息。回歸體制，堅持法治，拒絕人治，相信民主，才是正本清源之計。

(中時 )