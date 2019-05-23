S-500防空系統

俄羅斯媒體說，新型S-500防空系統能擊落高超音速飛彈。事實上，塔斯社還指出，俄羅斯不僅在高超音速飛彈上，還有在對付這類飛彈的防空系統上，都超越了美中兩國。

俄媒先前甚至聲稱，S-500能擊落隱形飛機，彈道飛彈與軌道衛星，幾乎稱得上是超凡武器。

據《國家利益》（The National Interest）網22日報導，俄羅斯積極發展如Kinzal空射彈道飛彈，還有「鋯石」（Zircon） 反艦飛彈等高超音速武器。美國和其他西方國家擔心，這些航速超過5馬赫的武器快到無法靠防空系統擊落。

在俄羅斯總統普丁要求，軍方領先他國，率先發展反高超音速飛彈能力後，俄國《祖國軍火庫》（Arsenal of the Fatherland）雜誌總編輯穆拉霍夫斯基（Viktor Murakhovsky）說，部份高超音速防空武器已服役，部署在莫斯科工業區（Moscow Industrial Region），讓它們處於戰鬥警戒狀態。

(中時電子報)