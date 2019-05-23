網友起底桌榮泰黑歷史。（圖片翻拍自批踢踢網頁）

民進黨中執會昨原要討論初選期程，並破天荒直播，但因為蔡賴陣營廝殺僵持，黨中央成為箭靶，主席卓榮泰宣布散會並裁示下週中執會再處理。身兼中常委的綠委陳明文今受訪時痛批離譜，卓的行為是藐視中執委！網友還起底卓榮泰過往曾傳出的「黑歷史」。

民進黨22日中執會討論總統初選協調蔡、賴之事遭黨主席卓榮泰宣布休息而無結果，民進黨立委陳明文23日在立法院痛批卓榮泰藐視中執會，並強調從來沒有黨主席這樣沒收中執會，直言此事非常離譜。

而卓榮泰舉動，也引起網友憤怒，網友cavschampion於批踢踢發文表示，卓榮泰真他Ｘ是他看過最爛的民進黨主席絕對沒有之一，沒有能力更沒有群眾魅力，竟然還敢在臉書提3/6的中常會決議？

該網友更批評，他不知道卓榮泰是不識字！還是整天忙著吃屎沒時間看規則，根據內政部第 178628 號所頒布的會議規則：「主席應居於公正超然之地位，嚴格執行會議規則，維持會議和諧，使會議順利進行」。看看昨天中執會的過程，卓榮泰有公正？有超然嗎？他看根本只有超X掰而已！

該網友表示，身為會議主席，卻帶頭違反會議規則，擅自終止會議進行，還跑去跟賴清德泡茶聊天講心事，擺明了就是蓄意偏袒.都給你們玩就好了啊！該網友怒批桌榮泰，經過昨天的會議之後，他們終於了解，沒有人可以沒收初選，只有黨主席可以沒收中執會！經過昨天的會議之後，他們才理解所謂的霸王條款根本從不存在，只有卓賴兩人霸王硬上弓強姦所有的中執委！

網友更指出卓榮泰曾傳出的桃色風暴。據《中天新聞》2009年10月26日報導，前民進黨立委謝欣霓和民進黨主席卓榮泰傳出緋聞，兩人遭媒體拍到一起吃海鮮，再一起回到住家，疑似共度良宵。謝欣霓對此表示，那天有很多朋友約在家裡溝通，談選立委的事情，否認和卓榮泰在自家單獨約會，並親口證實離婚消息。

(中時電子報)