花蓮秀林鄉今天下午2時12分發生規模4.8地震，地震深度14.3公里，震央在花蓮縣政府西偏北方121.56公里。最大震度為花蓮縣太魯閣5級。各縣市最大震度為：花蓮縣5級；南投縣4級；臺中市、宜蘭縣3級；彰化縣、雲林縣2級；新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣市、臺南市、臺東縣1級。

(中時電子報)

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