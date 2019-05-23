14：12花蓮規模4.8地震 最大震度太魯閣5級 14:182019/05/23 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 14:12花蓮地震規模4.8（圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮秀林鄉今天下午2時12分發生規模4.8地震，地震深度14.3公里，震央在花蓮縣政府西偏北方121.56公里。最大震度為花蓮縣太魯閣5級。各縣市最大震度為：花蓮縣5級；南投縣4級；臺中市、宜蘭縣3級；彰化縣、雲林縣2級；新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣市、臺南市、臺東縣1級。 (中時電子報) #地震 #花蓮秀林鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南農會響應捐血活動 招農務士解決缺工問題 14:102019/05/19 生活 玩遊戲為錢反臉 2男丟汽油彈洩恨 17:052019/05/19 社會 嘉義400餘學子體驗饑餓12小時捐款助弱 18:452019/05/19 生活 家長一窩蜂考私中 市議員建議送孩子念公立 13:372019/05/20 生活 豪雨襲新北 災情破百件 14:262019/05/20 社會 暴雨釀災 台中南區地下道3車受困 15:192019/05/20 生活 陸籍船員海上急性盲腸炎 海巡惡浪神救援 17:192019/05/20 社會 她流產12次超崩潰！醫揭害死寶寶恐怖原因 10:252019/05/22 生活 他嗆年輕人爽領34K還離職 網友噓爆 10:352019/05/22 生活 花蓮國際星級飯店結合遊艇業者 推「花蓮遊艇行」專案 20:472019/05/22 財經 生活熱門新聞 揭小英真面目 李遠哲：蔡把減空污推下一代 - 生活 熱量燃燒快3倍 醫推4運動專消脂肪肝 - 生活 30萬徵國際解說員 超猛老闆找到了 - 生活 陰道發出屁聲 恐是這6個原因 - 生活 國小童造句把老爸都起底 媽看到崩潰：老師全知道了... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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