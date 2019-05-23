禍不單行！ 跌傷腦出血 婦轉院又被撞

救護車上病患腦出血合併震盪，救護途中又和小黃發生撞擊車禍。（吳敏菁翻攝）

救護車上病患腦出血合併震盪，救護途中又和小黃發生撞擊車禍。（吳敏菁翻攝）

救護車上病患腦出血合併震盪，救護途中又和小黃發生撞擊車禍。（吳敏菁翻攝）

救護車上病患腦出血合併震盪，救護途中又和小黃發生撞擊車禍。（吳敏菁翻攝）

彰化縣62歲鐘姓婦女今天凌晨在安養中心跌倒，頭部受撞擊，送鹿港基督教醫院急診處理，發現有輕微腦出血合併腦震盪現象，要轉院到彰基途中，不料救護車經過高速公路涵洞後，受到計程車從左側撞擊，救護車廂凹陷，強烈衝擊力道下，患者就擔架上彈跳，再撞一次，家屬也都跌倒了，還好門卡住，人沒彈出去，平安送到醫院住院觀察治療中。

彰化警分局莿桐派出所調查，這起車禍事故發生在今天凌晨零時許，救護車剛出國到涵洞，行經彰化市彰水路、中華西路口時，左側1輛計程車穿越馬路，兩車碰撞，從監視錄影器畫面，可以看到強烈撞擊力道下，救護車上的女護理師、病患家屬都在車上摔倒了，躺在擔架上的女病患彈起。車廂嚴重凹陷10公分，門都被卡住了，也幸好門沒被撞開，沒有人彈出去。

車禍砰的劇烈撞擊車響，加上喔伊喔伊的鳴笛聲，附近居民和其他用路人都跑過來查看，彰化縣消防局也緊急趕赴現場和員警協助救援，將鐘姓女病患接駁上救護車後送醫治療。整起車禍責任歸屬還帶進一步釐清，雙方都沒有酒駕。

彰化基督教醫院副院長周志中表示，救護車一路都依規定鳴笛，事故發生緊急再派遣救護車前往救援，經患者和家屬平安送到彰化基督教醫院，目前病患意識清楚，但根據說話狀況，距離正常昏迷指數應該還差1分，不排除腦出血惡性變化，還要住院觀察。

(中時 )