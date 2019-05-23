氣象局地測報中心表示，今（23）日下午2點12分左右在花蓮縣政府西偏北方6.3公里，即秀林鄉發生芮氏規模4.8的有感地震，編號第38號，深度14.3公里。最大震度花蓮太魯閣5級，花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山4級，台中市梨山、宜蘭縣南澳3級，彰化縣彰化市、雲林縣土庫2級，其他地區包括新北市1級。

地震發生後，氣象局立即於2點13分對花蓮縣發出災防簡訊，提醒民眾注意，當時預估震度4級以上。

(中時 )