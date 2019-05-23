花蓮秀林規模4.8地震 最大震度5級 15:272019/05/23 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮今天下午發生芮氏規模4.8有感地震，最大震度5級。（圖／取自氣象局網站） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地測報中心表示，今（23）日下午2點12分左右在花蓮縣政府西偏北方6.3公里，即秀林鄉發生芮氏規模4.8的有感地震，編號第38號，深度14.3公里。最大震度花蓮太魯閣5級，花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山4級，台中市梨山、宜蘭縣南澳3級，彰化縣彰化市、雲林縣土庫2級，其他地區包括新北市1級。 地震發生後，氣象局立即於2點13分對花蓮縣發出災防簡訊，提醒民眾注意，當時預估震度4級以上。 (中時 ) #地震 #花蓮縣 #氣象局 #公里 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》南部7縣市豪雨！南高屏地區大雷雨報到 07:532019/05/20 生活 國民黨組發會已淪為東廠？ 黨員力挺鄒永宏 13:082019/05/20 政治 免費公車議員批CP值低 市府：加推「雙十公車」規畫複合式運輸 15:022019/05/21 生活 春遊熱度差很大！花蓮補助不夠花 彰化才用6％ 15:292019/05/21 生活 日皇登基遊行路線抵定全程4.6公里 21:502019/05/21 國際 9：37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級 09:542019/05/22 生活 國民黨中央黨部拔除花蓮縣黨部主委鄒永宏 數百人北上陳抗 17:452019/05/22 政治 國民黨：對鄒永宏之處分一切依法 合乎程序 18:072019/05/22 政治 又變天了！一張圖看全台雨怎麼下 週五才放晴 00:022019/05/23 生活 14：12花蓮規模4.8地震 最大震度太魯閣5級 14:182019/05/23 生活 生活熱門新聞 揭小英真面目 李遠哲：蔡把減空污推下一代 - 生活 熱量燃燒快3倍 醫推4運動專消脂肪肝 - 生活 30萬徵國際解說員 超猛老闆找到了 - 生活 一家廉航公司倒閉 竟讓這國經濟陷困境 - 生活 國小童造句把老爸都起底 媽看到崩潰：老師全知道了... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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