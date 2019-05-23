台8線中橫便道開放865路公車往返谷關至梨山，配合管制民眾採預約一日3班。（陳世宗翻攝）

台8線中橫便道去年11月起，開放865路公車往返谷關至梨山，配合管制民眾採預約一日3班。23日引起市議員朱元宏、林榮進痛批，質疑車票遭旅行社壟斷，梨山居民一票難求！建議公車從梨山延長到台中火車站，並增加班次；交通局長葉昭甫說，將視乘車需求滾動式評估增班。

朱元宏說，865號公車從谷關到梨山目的在那裡？梨山居民要回都會區，讓他們從梨山坐到谷關，還須從谷關再轉車徒增舟車勞頓；目前865公車採網路3天前預訂，部落長輩根本不會使用。居民一位難求全部被旅行社訂走，居民未蒙其利、先受其害。

朱元宏痛批，開放865公車行駛中橫是前朝為了騙選票，難怪市長選舉連梨山也輸掉。建議增加865公車的班次，並從梨山延伸到台中火車站？方便長輩就醫及到都會區；至少保留部分給部落原住民，如果只從谷關發車不如廢掉，從梨山延長到台中火車站方有其效益！

林榮進表示，為振興梨山部落觀光，每天開放通行的7時、12時及14時30分，適度開放一般中小型車輛可通行，以目前的現況對梨山並無實質意義，只是在圖利特定公司與人士。

葉昭甫強調，865路公車行駛中橫便道須遵循管制規定，每天僅開放3個通行時段採預約搭車；公車單趟車程已達2小時，且便道路況不佳，錯過開放時間常須等候數小時至下一開放時段，為免司機疲勞駕駛等多方考量，目前傾向維持現況，路線延伸至台中火車站的可行性，市府評估中。

(中時 )