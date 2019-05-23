國民黨總統提名小組代表曾永權、郝龍斌、李哲華今（23日）前往拜會前台北縣長周錫瑋。（葉書宏翻攝）

國民黨總統提名小組代表曾永權、郝龍斌、李哲華今（23日）前往拜會前台北縣長周錫瑋，說明國民黨總統初選流程及辦法，預計在6月10日公布參加初選者名單。周錫瑋則呼籲，黨內同志要團結，不該互相批評，另外也期盼民調過程全程錄音錄影。

曾永權表示，拜會目的是要請教、徵詢周錫瑋是否參選總統初選，另外也說明相關辦法、作業要點及時程，預計在6月10日公布參加初選者名單，7月4日至15日間辦理民調、提報中常會，7月28日全代會通過提名。

周錫瑋表示，初選結果一定要讓人民信服，初選過程中參選人可以把政策、理念、品格、能力，讓所有人民理解，初選要公平、透明，建議民調由黨中央來製作，用公開方式、全程錄音錄影，樣本數應該是在現場再隨機抽樣。

周錫瑋表示，目前已經出現黨內同志批評的事情，未來黨中央要制止，不可以在過程中批評黨內同志，高雄市長韓國瑜曾在立委初選中批評黨內同志，後來受到處分，過程中不該批評黨內同志，要欣賞黨內同志的優點，將好的政見納入，要凝聚大家一條心、大家團結。

周錫瑋表示，2020年總統選舉國民黨非常艱難，贏得機率只有一半，尤其台北市長柯文哲是重大影響因素，黨內彼此間不能變成敵人、變成仇人，所有支持者要尊重黨內其他的參選人，要有君子風度。推出人民最信任的候選人，團結努力贏得人民的信心，會跟黨中央好好溝通。

周錫瑋表示，一定會簽下承諾書，初選過程中去欣賞黨內同志優點，不批評攻擊黨內同志，若有違反願意受黨懲處，若自己勝出，希望黨內同志支持，但若自己並非第一名，會自願報名到任何地方，全部時間、資源貢獻給國民黨推出的候選人。

李哲華表示，民調執行小組專家會就現有政治環境及未來狀況，專家會設計最好的題型，挑出最強候選人，目前各種跡象研判，台北市長柯文哲參選的可能性很大，將列入參考，會盡量配合參選人。

藍五人小組啟動！ 最快6月初「徵詢」韓國瑜

(中時 )