國民黨花蓮縣黨部提供資料，說明實際使用辦公大樓的縣黨部，去年起開始繳納房屋稅。（范振和攝）

國民黨向花蓮政府承租縣有地，租賃契約載明至110年底。（范振和攝）

國民黨中央黨部拔除花蓮縣黨部主委鄒永宏職權後，今天派代黃原亮到任，縣黨部自認依法用地上建築物，怎能容許不明人士進進出出？因而出動保全人員與車輛，在大門口控管因應。

國民黨中央考紀會認定鄒永宏未依黨中央決議辦理立委初選作業，並擅自調動人事，5月16日決定先行停止黨權處分，即日起生效，俟考紀會後續調查審議後，再做出最後處分。鄒永宏馬上提出確認黨權的訴訟，目前已進入司法程序，昨天並動員數百人北上中央黨部抗爭。

中央黨部派代主委黃原亮今天將到任，但上午縣黨部大門口出現黑色休旅車和保全人員，管控進出人員。鄒永宏表示，當初黨主席洪秀柱向縣政府承租花蓮市公園路27號縣有地充作縣黨部，從105年12月1日至110年12月31日。

後來，為因應不當會即將進行縣市及鄉鎮區民眾服務社聽證調查，為確保應有權益，黨中央去年1月5日緊急通知縣市填報相關資料，於是花蓮縣、花蓮市民眾服務站便向縣政府、縣黨部借用建物，因而，去年開始，縣黨部成了實際使用單位，開始依法繳納房屋稅，就連大部分鄉鎮黨部仍向鄉鎮公所或民間租、借用，也都由縣黨部繳費支應。

鄒永宏說明，今天在大門口出現的黑色休旅車，產權屬中央黨部，但縣黨部是實際使用單位，一樣得由縣黨部繳納燃料稅、牌照稅、保險費等，「我在繳房屋稅，也是實際使用者，如果有人進來屋內搞破壞，你的看法如何？出動人車管控，剛好而已！」

國民黨為了花蓮黨內立委初選，中央與地方不同調，搞得滿城風雨，最後連直選產生的主委都遭停權處分，黨主席吳敦義如果再不出面調停，一定會鬧個沒完沒了。

(中時 )