林宥嘉擔任「前進校園產學交流」活動的現場演唱講師。（台視提供）

「GMA2019金曲國際音樂節」系列活動之一的「前進校園產學交流」，4月20日至5月4日期間展開為期5天的密集課程，邀請林宥嘉、陳孫華、異鄉人、鍾興民、陳金煌、林姿吟、黃秀偵、謝乾乾及林映嵐等不同專業領域者擔任講師，從演唱技巧、肢體、聲音表現、視覺美學及自我行銷等九堂豐富札實課程，學員滿載而歸。

其中，林宥嘉擔任「現場演唱」課程講師，幽默又充滿正能量的一對一指導，讓同學們直呼：「超級享受！」

YouTuber異鄉人以「發揮自媒體的影響力」為主題，課間分享自己心路歷程及面對批評時的抗壓方式。

最後一堂實作驗收課，今年取消團體競賽模式，改讓每位同學都有獨自上台演唱的機會，評審針對歌唱技巧、情緒投入、肢體表達、造型搭配等給予個別指導，學員們不論是影片拍攝、腳本、剪輯或現場演唱彷彿脫胎換骨。

總導師韓羅賢表示，透過金曲系列活動的課程發掘未來華語音樂市場新血的感覺真好，希望栽培更多優秀、肯學習的學生。導師們也期盼課程結束後學生們仍能不斷的自我練習，提升專業能力，成為華語流行音樂發光發熱的下一代。

6月26日至6月29日即將登場的系列活動，包括「國際論壇」、「專業講座」、「商務交流會」、「展示活動」、「Showcase售票演唱會」、「GMA Heat金曲星聲代」，有多位國際重量級講者將來台分享實務經驗及交流，並擴大與國際音樂節策略聯盟。相關訊息請洽金曲活動官網（http：／／gma.tavis.tw）或追蹤金曲GMA臉書粉絲專頁。

(旺報 )