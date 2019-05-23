國際影后章子怡最近在坎城影展以多年輝煌經歷受邀參加大師講堂活動，被問如何看待自己與同輩的范冰冰、趙薇等人的競爭關係，章子怡先是調皮回嗆：「這問題不太友好」，之後坦率表示每個時代都有競爭，「我今天已經40歲了，現在年輕演員也才10幾歲，但很多人影響力也很大，能做的就是把眼前該做的事做好，其他都不在我控制範圍」，最後還反問發問的主持人說：「滿意嗎？」

據《鳳凰網娛樂》報導，章子怡最近參加大師講堂暢談演員經歷與重要作品，說到《臥虎藏龍」，章子怡形容自己當時能被李安選上像是「矮子裡面拔將軍」，據說選角時副導演看過她履歷一眼就扔了，是張藝謀給李安打電話推薦，自己才有進一步面試機會。

章子怡之後和王家衛合作《2046》、《一代宗師》，她形容王家衛對造型極度要求，拍《2046》時每天光弄造型就花了3個半小時，又因王家衛戴著眼鏡，令章子怡無法透過眼神判斷自己的演出，章子怡便請經紀人買了瓶清酒壯膽，「我害怕見到看不到眼睛的王家衛；害怕整個拍攝環境是廣東話，我幾乎一個字都聽不懂」。

拍《一代宗師》時章子怡正陷入人生低潮，令她有天忍不住對王家衛表示想放假，章子怡說：「我記得當時他抱著我說，你什麼時候願意回到片場，我等著你。後來《一代宗師》替她帶來不少獎項，但更重要的是和王家衛成為朋友，她懷孕5個月時，也是第一個告訴王家衛，使對方成為第一個知道她喜訊的朋友。

而這回選擇接演《哥斯拉2：怪獸之王》，章子怡的理由很簡單：「他們給了我一個很有表演空間的角色」，認為並非只是跑龍套的小角色，她也承認雖然在大陸拍電影要透過嚴格審核，「但只有耐心等，就一定會等到一個特別棒的角色。」之後她希望能接演一些現實主義題材的角色，「哪怕只上映3天，我也會傾盡全力的去演它。」

(中時電子報)