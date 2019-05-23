民進黨2020總統初選二延後，賴清德昨在直播中斷後，直奔中執會，不得其門而入，最後召開記者會提出「解套三招」，其中一招是蔡英文贏韓國瑜，他全力支持。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，賴清德突襲中執會，想殺得蔡英文措手不及，結果是兵敗土木堡，淪為階下囚。

羅智強在臉書上發文說，「賴清德突襲中執會，想殺得蔡英文措手不及，他(賴清德)以為能學明智光秀，發動本能寺之變，襲殺織田信長？在我看來，他是誤判情勢的明英宗，覺得御駕親征可以彰顯勇氣，結果兵敗土木堡，淪為階下囚」並表示，賴清德提的三條件，蔡英文只有三個字：不理你！這不是本能寺之變，是土木堡之變啦！

賴清德昨直奔中執會，無法進入會場，他舉行記者會，提出的解套三招，是以韓國瑜盤對比式民調為基礎，包括蔡英文贏韓國瑜，他全力支持（即使賴也贏）；賴清德輸韓國瑜，他全力支持（即使蔡也輸）；賴清德贏蔡英文，而韓國瑜也贏蔡英文，希望黨中央和蔡英文支持提名他競選總統。

網友說，「羅議員用日本歷史來形容，實在是太貼切了」、「全部資源，話語權都在空心菜身上，賴功德只有被打包的份」、「賴清德只會拖他人一起下水，三月拖柯文哲現在拖韓國瑜」、「希望是本能寺之亂，雙殺」。

(中時電子報)