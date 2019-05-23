原能會表示，位於屏東縣恆春鎮的台電核三廠，今（23）日上午10時55分流程輻射監測器（RT-069）發出警報，初步研判是因2號機輔助廠房進行電焊作業造成干擾所致。

原能會接獲警報通知後，除立即要求台電立即深入調查處理，並已派人前往核三廠稽查，以確保民眾輻射安全。至於警報發生的確實原因，也將在調查確認後公布。

(中時 )