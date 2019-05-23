核三廠流程輻射監測器上午發出警報 15:252019/05/23 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台電核三廠流程輻射監測器上午發出警報，原因尚在調查。（資料照／台電提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 原能會表示，位於屏東縣恆春鎮的台電核三廠，今（23）日上午10時55分流程輻射監測器（RT-069）發出警報，初步研判是因2號機輔助廠房進行電焊作業造成干擾所致。 原能會接獲警報通知後，除立即要求台電立即深入調查處理，並已派人前往核三廠稽查，以確保民眾輻射安全。至於警報發生的確實原因，也將在調查確認後公布。 (中時 ) #警報 #輻射 #核三廠 #台電 #電焊作業 也許您會感興趣 推薦閱讀 善用需量反應 提升用電管理效率 04:092019/05/19 產業．科技 台商回流增加 經部保證供電充裕 04:102019/05/20 財經要聞 2018用電2,191億度 創新高 04:102019/05/20 財經要聞 《科技》與Google情變，華為歐洲智慧機市場恐亮警報 14:152019/05/20 財經 《金融股》台灣Pay掃碼繳電費，彰銀行動網拔頭籌 16:482019/05/20 財經 彰銀台灣Pay掃碼付電費 全台第一家 18:492019/05/20 財經 彰銀行動網 首推掃描繳電費 04:102019/05/21 投資理財 騎士遭電擊不治 中市府：將協助後續賠償 11:542019/05/21 社會 生日變忌日 騎士遭高壓電擊不治 19:482019/05/21 社會 麻疹病例創5年新高 腸病毒也拉警報 04:102019/05/22 生活新聞 生活熱門新聞 揭小英真面目 李遠哲：蔡把減空污推下一代 - 生活 熱量燃燒快3倍 醫推4運動專消脂肪肝 - 生活 陰道發出屁聲 恐是這6個原因 - 生活 國小童造句把老爸都起底 媽看到崩潰：老師全知道了... - 生活 一家廉航公司倒閉 竟讓這國經濟陷困境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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