Sam（左）與太太返回母校交大開設印度餐廳。（徐養齡攝）

Sam做的烤餅，令同鄉讚不絕口。（徐養齡攝）

印度籍工程師Sam來台求學就地生根，看準母校交通大學有近200位印度學生，在校內開設「印度小廚」餐廳，將家鄉料理原汁原味帶到台灣，吸引清、交大及竹科百名異鄉遊子前來朝聖。

交大長期深耕印度，不少以理工見長的印度學生也不遠千里到交大深造，校長張懋中在政府提出新南向政策後，更與印度理工學院孟買校區、德里校區及馬德拉斯校區合作，每年招募200位博士班雙學位學生及60名大學碩士班學生，副校長張翼頻繁奔走，來往印度10多次。

印度小廚的老闆Sam（Dr. Durgesh Samadhiya）就曾是交大人，在國際半導體學院進行博士後研究，後來到科技業當工程師，長期在台生活，使他了解到遊子思鄉情愁，因此與太太回到母校開設印度料理餐廳，校長張懋中23日專程到印度小廚捧場。

Sam雖然是理工人，但從小看著父母下廚，對烹飪很有興趣，節省的他常自己料理三餐，練就一手好廚藝，在台積電任職的同鄉Ramakrishnan Krishnan嘗過Sam做的家鄉料理，大讚和家鄉的口感一樣，且烤餅非常好吃，喚起家鄉的親切感。

張懋中指出，交大印度學生激增，校方特別設置適合印度習俗的宗教場所和餐廳，如祈禱室及宿舍內的穆斯林專用廚房，圖書館、資訊服務中心部分廁所也裝設噴水器，讓穆斯林盥洗更為便利。

(中時 )