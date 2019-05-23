廖男坦承自己找工作沒交通工具，又看到機車鑰匙未拔，才會一時起貪念把機車騎走。（馮惠宜翻攝）

42歲廖姓男子平日居無定所，日前行經台中市東區復興路四段巷內時，發現1台機車鑰匙未拔，因近日要找工作身邊無交通工具代步，動了貪念將機車騎走，2天後再度騎機車到超商時，立刻遭警方鎖定，人贓俱獲，讓廖男措手不及，坦承犯案。

22歲謝姓男子5月4日向警方報案，指稱其將機車停放於台中火車站附近復興路段巷內，卻因鑰匙未拔機車遭竊，台中市警察局第三分局立德派出所員警受理報案後，立即調閱並過濾現場監視器，經詳細比對畫面多次，確認嫌疑人特徵，持續調閱周邊路口監視器擴大追查。

警方由監視器發現該車行經東區自由路與東英路口，並沿自由路直行，便沿途找尋該失竊車輛蹤跡，終於在自由路超商前停車場找到失竊車輛，而警方研判竊嫌可能還在附近，便進入超商內找尋相符特徵的嫌疑人，沒想到竊嫌廖姓男子就大剌剌地坐在超商內休息，看到警方進到超商直奔自己面前，廖男自知難逃法網，只好坦承犯案，經確認竊嫌身分後，警方也將廖男依竊盜罪函送法辦。

廖男平時居無定所，以打零工維生，他說，自己去東區樂成宮附近找朋友，走路行經巷子發現機車鑰匙未拔，貪圖方便臨時起意將機車直接騎走，原以為可以人不知鬼不覺便將機車留下來繼續使用，沒想到太輕忽警方實力，2天後才騎上路，立刻就遭警方鎖定並人贓俱獲。

(中時 )