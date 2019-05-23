雲林縣議員廖郁賢23日上午針對性平教育，要求雲林縣長張麗善提出政策，不過，張只一再表示尊重性別平等及多元選擇，並強調維護家庭核心價值，未承諾提出相關政策，兩人針鋒相對，氣氛火爆。
廖郁賢在席位上掛上各行各彩虹旗，麥克風上打上一個彩虹蝴蝶結，自己身上則有彩虹耳環、彩虹別針等，色彩鮮明突顯自己支持婚姻平權，多元成家的立場。
廖郁賢說，她曾教過的一位男學生，因為被說娘娘腔很噁心等不堪入耳的言語霸凌，上周割腕自殺不治，雲林縣雖是農業縣，卻很棒，因為是全國少見的雙女首長，正副縣長都是女性，但很遺憾的是，在縣長的施政報告中，竟完全沒有性平教育，直到5月還未開放同婚註記，還好教育處長邱孝文很好，了解性平教育的重要。
廖郁賢問張麗善是否讚同女人只有要傳宗接代就好、女人不干政…，張答詢，這是延續家庭的基本。廖又問，萬一不能生育怎麼辦？難道就要背負罵名？許多人因被罵娘娘腔很噁心而自殺，應該要正式不同孩子的存在事實，「您有無提出國中小的性平政策？」
張麗善強調，自己沒有性別歧視，也主張性別平等，更尊重多元選擇，但站在多數人的認同及支持的立場，維護家庭核心價值。
「我沒有說你歧視，也不管你歧不歧視，或尊不尊重，只要你提出性平政策」廖郁賢拉高分貝強調。
張麗善除了重申上述主張，則以「平等尊重」回詢，氣得廖郁賢痛罵根本是打高空。兩人唇槍舌劍，氣氛火爆。
張麗善說，她不能因為少數人而罔顧家庭核心價值，她保證國小課文中不會有任何對性別歧視的字眼，尊重多元性別及選擇，依法行政明天同婚就可登記。
廖郁賢提出一國際報告指出，台灣重視人權和主權的程度很高，幾乎和美國並駕齊驅，就在美國旁，她並稱讚國民黨許毓仁、蔣萬安等7位立委支持婚姻平權，要求張麗善提出性平教育政策或專案報告並推廣，也要對戶政人員進行性平教育基礎訓練。
(中時 )
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