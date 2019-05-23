圖為WOW air飛機。(Alex Osterrieth‏ /WOW air推特)

誰會想到一家廉航破產，竟然會影響一國經濟的GDP表現！冰島沃奧航空（WOW air）因為燃料成本和航空運能過剩，於今年3月關門，冰島經濟因此萎縮0.4%，讓當地民眾的家庭和企業面臨挑戰。

WOW air是在2012年正式載客，當初因為價格親民、且是少數能從歐洲大陸前來冰島的航空公司之一，短短幾年內即壯大拓點，遍布歐洲及美國等36個目的地。但近年來難以應付燃料波動成本，與航空運能過剩的問題，雖經幾輪協商，若在3月28日宣布破產，停飛所有航線，很多乘客到機場才知道停飛，且結束營業當天還在狂賣機票，在當時引發不少批評。

根據三立新聞報導，廉航WOW air過去協助冰島觀光業蛻變，讓觀光客得以踏上土地，欣賞古佛斯瀑布、冰河湖等絕美景觀，帶領冰島走出10多年前金融崩盤，宛如冰島救世主。隨著WOW air的破產，冰島的觀光產業與整體經濟受到衝擊，冰島今年預料將萎縮0.4%，不如2月時所預估成長1.8%。也因此冰島家庭和企業將受到挑戰。

(中時電子報)