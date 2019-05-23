近期在韓國選秀綜藝節目《Produce X 101》擔任主持人的韓星李棟旭，因在韓劇《鬼怪》中演出地獄使者人氣暴漲，但他在2002出道的舊照被挖出，與現在的他「胖若兩人」差很大，李棟旭也曾在綜藝節目上證實其實他是從當兵後才開始健身的，以前的他真的胖胖的。
李棟旭被網友挖出2002年演出韓劇《美人魚》劇照，照片中李棟旭穿著俗氣花襯衫，整個人與現在比起來完全腫一圈，也沒有現在深邃的雙眼皮，讓網友驚嘆「一胖毀一切」、「原來男神過去長這樣」。
事實上，李棟旭20年前以模特兒身分出道，當時的他身材算是標準，只是以現在的標準來看確實和現在有所差距，而他也在當完兵後接下綜藝節目《強心臟》主持棒，在當中表示其實到當兵時都還是胖胖的身材，直到當兵後才開始健身，隨後接演韓劇《女人的香氣》露出好身材，之後維持健身的好習慣，才有現在帥氣的《Produce X 101》代表李棟旭。
(中時電子報)
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