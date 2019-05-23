男同學分組體驗「遛蟑」，近距離觀察蟑螂的一舉一動。（王文吉攝）

女學生克服恐懼，與大型蟑螂道具拍照合影。（王文吉攝）

弘文中學學生觀察「吸血紋蟲」標本。（王文吉攝）

與蟲同居並不可怕！台中市弘文中學與國立自然科學博物館合作，推出「我家蟲住民」校園巡迴展，揭露家中常見的數十種節肢動物和昆蟲，還有活體讓師生近距離地觀察，解除對「蟲」的恐懼感。蟲住民巡迴展並開放國中小學免費團體報名參觀，展期至6月21日止。

「啊！好癢喔~」現場提供3種蜚蠊（俗稱蟑螂）讓師生親密接觸，男同學緊盯手上爬來爬去的蟑螂，覺得「不太舒服」，女學生在旁看得心驚膽跳，直呼頭皮發麻。生物科老師陳俊穎解說澳洲蜚蠊、美洲蜚蠊和馬搭加斯加蟑螂的習性，他表示，台灣有70餘種蟑螂，多數都在野外生活，只有幾種的棲地與人類重疊。

開設「蟑螂解密」課程的陳俊穎說，居家的蟑螂之所以可以散播這麼快，除了有著頑強的生命力之外，他們連0.3公分的縫隙都能穿梭自如，美國科學家安裝控制器，控制馬達加斯加蟑螂行動，未來也許可用於地震救災。

科博館詹美鈴博士表示，家中常見的蟲有斑紋、蛾蚋、灰衣魚、白額高腳蛛、家衣蛾等，藉由牠們可以知道環境是否太潮濕、黴菌滋生、化糞池太久沒清，做為居家環境的改善指標。其實家裡有蟲是很自然的現象，試想如果家中不適合昆蟲生存了，還會適合人生存嗎？

你家可能住著100種以上的昆蟲！校長張輝政表示，人類生活與居家昆蟲息息相關，透過「蟲住民」揭密，減少學生對蟲的恐懼，改變「昆蟲即害蟲」的刻板印象，也宣導對付蟲害，避免使用化學藥劑，以免「害蟲又害己」。

(中時 )