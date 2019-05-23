對於前行政院長賴清德提出「贏的策略」， 蔡陣營發言人阮昭雄今天再度砲轟，這麼長的協調期，賴始終不願意就初選可能的方案進行實質討論，現在協調期結束，才忽然提出「方案」，並且還繞過中執會，很明顯的，就是「不想跟柯文哲比」、「拒絕手機民調」。如果這真的是一個「贏的策略」，就不該偏離現實。

針對黨內初選方案，阮昭雄表示，由跨派系中執委所提出的方案，無論是納入半數手機的民調、將柯文哲列為對比對象的設計，都有助於初選民調更貼近真實民意，也更反映大選的實際競爭狀況。

他說，過去將近兩個月的協調期，蔡總統始終抱持著願意合作團結的態度，可惜賴前院長方面並無回應，還無端承受所謂「沒收初選」、「拖延初選」的指控。但如今，被沒收的是中執會，受到傷害的，則是整個黨與支持者的信賴。

阮昭雄表示，現在我方的態度仍然不變：要談合作，隨時歡迎；若要以民調決定，就回到黨內民主程序來，以最貼近民意，精準的方式來進行，沒有誰讓誰的問題。

阮昭雄強調，民進黨是民主政黨，有關初選的相關安排或任何提案，都應該依照黨內規定，由中執會來進行討論與決策。對於卓榮泰主席突兀的中斷中執會討論，逕由參與初選其中一方的賴清德前院長在黨中央召開記者會，發布所謂「方案」，程序上不對，也失去了中立的立場。

阮昭雄同時也質疑，過去這段期間，黨主席一再力陳初選的相關安排必須在5月22日定案，還發布臉書明志。但到了中執會的討論即將完成，黨的民主機制即將形成決策，卓主席卻無預警的中斷討論，沒收了這場中執會，隨後打破黨內慣例的安排了賴清德前院長以初選候選人的身份出席黨中央記者會，發布所謂的「方案」，讓原本應該確認的初選議程也因此再次拖延。

媒體詢問昨天黨部是否有同步邀請蔡總統以候選人身份前往黨部，阮昭雄澄清並無此事，不清楚為何有這樣的不實訊息。

(工商 )