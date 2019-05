香港經濟日報報導,美國國務院國際安全暨防核武擴散局(Bureau of International Security and Nonproliferation)美東時間22日宣布,對包括友祥科技、浙江兆晨科技等13家大陸企業及個人實施制裁(包括10間企業及3名個人),禁止美國政府向這些企業或個人進行採購。

美國國務院22日公布,因為違反伊朗、北韓、敘利亞禁令,對13家大陸企業及個人、1間伊朗企業、3間俄羅斯企業及5間?利亞企業進行制裁。美國國務院要求美國政府部門不得向這些企業或個人採購任何服務、產品、技術,不得訂立任何採購合同及提供任何協助,並暫停授予這些人員現有的所有許可。

美國國務院稱,有關制裁已於5月14日生效,如果不延長,將在2年內到期。

13間中國企業及個人包括: Abaseience Tech Co.,Ltd.(China)(友祥科技)及其任何繼承人、分支機構、子公司。Emily Liu(又名Emily Lau, Liu Baoxial)。Hope Wish Technologies Incorporated(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司。Jiangsu Tianyuan Metal Powder Co Ltd(China)(江蘇天元金屬粉末有限公司)及其任何繼承人、分支機構、子公司。Li Fangwei(又名Karl Lee)。Raybeam Optronics Co., Ltd(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司。Ruan Runling(又名Ricky Runling、Ricky Ruan)。Shanghai North Begins(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司。Sinotech(Dalian)Carbon and Graphite Corporation(SCGC)(China)(中國科技碳石墨製造總公司(大連))及其任何繼承人、分支機構、子公司。Sun Creative Zhejiang Technologies Inc(China)(浙江兆晨科技股份有限公司)及其任何繼承人、分支機構、子公司。T-Rubber Co. Ltd(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司。。Wuhan Sanjiang Import and Export Co Ltd(China)(武漢三江進出口有限公司)及其任何繼承人、分支機構、子公司。Yenben Yansong Zaojiu Co Ltd(China)及其任何繼承人、分支機構、子公司。

21世紀經濟報導稱,此前納入華為的美國商務部出口管制實體清單,主要側重兩用物項管制;在美國出口管制體系中,美國國務院主要負責軍品管制。而上述多間公司都是從事民用技術與產品開發與貿易的公司。

其中,友祥科技股份有限公司是一家具備設計開發、生產製造與業務營銷能力的專業多媒體供貨商,主要生產壓電陶瓷揚聲器等產品。江蘇天元金屬粉末有限公司經營範圍包括金屬粉末、粉漿加工等,公司主打產品是球形鋁粉。

武漢三江進出口有限公司是中國三江航天集團旗下唯一的專業外貿公司,其經營範圍包括:專用汽車、汽車零配件、重型運輸設備、礦用設備、油田鑽修設備,飼料成套設備、壓力容器等。

