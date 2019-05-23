路透報導，為協助美國農村電信商移除華為與中興通訊等大陸通訊設備，美國國會下屬小組22日提出，將提供這些農村電信商7億美元的補助款，補貼這些業者的移除成本。

法案聲明顯示，為避免眾多利害關係以及防止美國國安受外國侵害，必須保護本土的通訊基礎建設。

由於產品價格便宜，此前美國農村鄉下等小型電信商多採用華為與中興通訊的設備，美國農村無線電信商協會（RWA）估計，約25％成員的網路中有華為和中興設備，替換掉需耗費8至10億美元。

(工商 )