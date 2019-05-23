趕走華為中興 美擬補助農村電信商7億美元 15:502019/05/23 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，為協助美國農村電信商移除華為與中興通訊等大陸通訊設備，美國國會下屬小組22日提出，將提供這些農村電信商7億美元的補助款，補貼這些業者的移除成本。 法案聲明顯示，為避免眾多利害關係以及防止美國國安受外國侵害，必須保護本土的通訊基礎建設。 由於產品價格便宜，此前美國農村鄉下等小型電信商多採用華為與中興通訊的設備，美國農村無線電信商協會（RWA）估計，約25％成員的網路中有華為和中興設備，替換掉需耗費8至10億美元。 (工商 ) #農村 #電信商 #美國 #華為 #通訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 荷蘭電信商 抓到華為後門 04:102019/05/20 全球財經 暫停授權給華為 Google回應：現有設備可續用Google Play 12:252019/05/20 科技 Google暫停授權華為 官方回應都避談新機命運 14:202019/05/21 科技 華為手機從此不能用Gmail？大錯特錯了 15:112019/05/21 科技 Google不授權 未來華為手機到底能不能買？ 15:592019/05/21 科技 政院認台代工安全 三星未必得利 04:102019/05/22 財經焦點 電信商下架華為 達人：言之過早 21:272019/05/22 生活 英電信商EE棄華為設備 下周啟動5G 21:382019/05/22 國際 日3大電信商停售華為新機 04:092019/05/23 話題觀察 NCC要求華為總代理 定期回報善後服務 04:092019/05/23 財經要聞 國際熱門新聞 別幻想！川普前策士嗆陸：不必期待美變友善 - 國際 日新皇后雅子首度單獨執行公務 - 國際 - 中時 川習會可能6月登場 美正準備3千億關稅大禮 - 國際 雪上加霜！華為副董遭美企控告竊取商業機密 - 國際 抗議大選不公質變 排華再起 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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