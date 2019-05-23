馬系監察委員江綺雯、仉桂美調查去年9月發生的大阪辦事處處長蘇啟誠輕生案，對外交部提出彈劾。蔡系監察委員王幼鈴、田秋堇、蔡崇義、陳師孟、趙永清、高涌誠、張武修發出聯合新聞稿批評，調查意見內容多為揣測之論，是先射箭再劃靶。

蔡系監委指出，調查意見暗指檢討報告遭修改，然而根據蘇處長的秘書陳述，檢討報告為處長親自撰寫，並且在草稿上作文字修飾，調查案文所稱各節，皆未提出證據，只有憑空臆測，若調查無實證，劇下斷言，有失公允。

蔡系監委強調，燕子風災後不久，國民黨立法院黨團在立法院召開記者會，要求外交部追究相關責任。由於立法委員的要求，外交部駐外館處提出檢討報告，亦是尊重立法院的監督職權；且同時國內大量媒體與社群網路群起攻擊外交部與駐日館處，造成駐外同仁空前壓力，更造成外交部與駐日各處和蘇處長承受無比的壓力。

蔡系監委表示，調查報告中未能提供外交部吳部長以及謝長廷代表完整訪談紀錄，顯然斷簡殘篇捕風捉影。本報告因關係國人對該事件之認知及深入了解，允宜全文公開供各界了解，並作為未來假消息或面對輿論沸騰參考。

蔡系監委強調，因為公務壓力折損了一名優秀的外交人員，是全民之遺憾，本案涉及不實新聞傳播，因此調查報告能否釐清事實，還原真相，並且彌平爭議，讓社會體認網路新聞的殺傷力，成為往後處事的借鏡，事關重要。唯本調查報告並未爬梳事理，推論揣度，深恐遺憾。

(中時 )