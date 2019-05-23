王自強笑說拍戲圓了他渴望有假髮的夢想。（圖／中天提供）

蔣偉文被笑虧拍戲過程嘴巴動不停。（圖／中天提供）

最佳利益福祿壽快問快答

台灣首部律政職人劇《最佳利益》每週六晚間10點中天娛樂台播出，該劇由天心、鍾承翰主演，王自強、高山峰、蔣偉文等組成資深律師群，三人皆是首次挑戰律師角色。王自強飾演資深律師孫大仁，為人和氣、平易近人，是少數和實習律師打成一片的律師，頭上時常帶著不自然的假髮。王自強自認個性和角色差不多，但他不忘幽自己一默，「我渴望有假髮這件事，也在這部戲裡實現了！」王自強透露，與製作人陳慧玲首次碰面，就被問「介不介意戴假髮？」且假髮要非常不自然，他馬上笑回完全不介意，「我和瀏海也很多年不認識了」！

王自強、高山峰、蔣偉文拍出好感情，三人風趣幽默，所到之處笑聲不斷，自稱「福祿壽」組合，並仿照韓國天團防彈少年團（BTS）團名縮寫，簡稱為「FLS」。蔣偉文加碼爆料王自強「不為人知的一面」，原來王自強受到女兒的影響，成為防彈少年團的粉絲，蔣偉文說：「自強哥其實是個ARMY（粉絲名），他是BTS最大的粉絲，每個團員都能如數家珍，我真的太驚訝了，因為你（指王自強）讓我更愛BTS！」

高山峰飾演的資深律師「柯士元」，患有亞斯伯格症，凡事追求整齊、規律，對實習律師老板著一張臉，可說是機車上司代表，與他本人個性反差極大，高山峰說：「第一次演強迫症，對我來說是滿大的挑戰，因為我平常滿散漫的。」蔣偉文也笑言，高山峰角色龜毛又有潔癖，什麼都要拿尺來量，令他相當受不了，「他（高山峰）太入戲，在他旁邊躁鬱症會發作！」

蔣偉文飾演的律師「李安邦」，自認帥氣、開朗，面對當事人態度滑溜，是事務所裡最善於對外交際的律師。蔣偉文開玩笑說自己是「本色演出」，他非常喜愛李安邦這個角色，「我真的非常喜歡劇中的我，非常非常愛他！」高山峰則爆料蔣偉文拍戲過程中「嘴巴動不停」，不是一直說話，就是一直吃東西，打趣說：「講台詞的時候都在吃東西，嘴部動滿多的！」

王自強接著透露拍戲期間，蔣偉文主動和他談起防彈少年團，他馬上滔滔不絕地向他介紹，「偉文就說，哇靠，想不到一個大叔可以迷BTS，我說是因為我女兒，愛屋及烏，沒想到他（蔣偉文）後來居然去參加BTS台灣演唱會，我就說我女兒也在現場！」兩人熱烈討論韓團，讓一旁的高山峰哭笑不得，直呼：「你們到底是在宣傳最佳利益，還是防彈少年團，搞清楚好不好？」馬上惹來一陣大笑，可見三人的好交情。想看更多王自強、高山峰、蔣偉文精彩演出，敬請鎖定中天娛樂台每週六晚間10點、華視每週日晚間9點30分、KKTV每週六晚間11點30分、MOD龍華偶像台播出《最佳利益》。

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(中時電子報)