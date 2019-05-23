「南勢角學園社團聯展」22日下午1時許再度於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」22日下午1時許再度於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」22日下午1時許再度於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」22日下午1時許再度於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」22日下午1時許再度於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」22日下午1時許再度於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出。（葉書宏翻攝）

「南勢角學園社團聯展」22日下午1時許再度於竹林中學活動中心盛大舉行，結合各校學生社團聯手演出，節目相當精采，展現年輕學子無限青春活力。

由私立竹林中學主辦，中和國中、興南國小、復興國小、景新國小、中和國小及華夏科技大學協辦的南勢角學園社團聯展，數百人共襄盛舉，場面相當盛大。

各校同學們莫不費盡心思練習準備，只為能完美呈現自己。主辦單位竹林中學校長顏麗珠表示，舉辦這項活動最主要的目的，除了提供舞台讓南勢角學園的學生展現才華、發揮潛能外，也希望能透過學生社團間的交流，激發出更多創意火花，並將學習概念擴大，在互相觀摩中體認學習成長的意義，形成更豐富的內涵進而創造風潮。

竹林幼保科為共襄盛舉，特別結合韻律課程、幼兒音樂、幼兒遊戲以及器樂等核心概念，自編「幼愛舞」，舞風獨特，相當具有動感。

今年各校節目包括竹林中學熱音社帶來的搖滾版土耳其進行曲和快樂頌、手語社組曲、舞蹈社韓文組曲，景新國小的直排輪舞蹈、充滿日本風的花笠道中舞蹈，興南國小的韓國流行舞蹈和超可愛的「鈴」極限，復興國小的串接舞蹈和舞動民俗，中和國中的熱舞音樂劇，華夏科大展現力與美的跆拳舞和擊破表演以及中和國小的爵士現代舞，讓現場觀眾目不暇給，掌聲不斷。

這次聯展，參與的同學們都相當開心，能在同一個舞台見識到各校社團帶來的精彩演出，也看到每個人的投入和專業的表現，不只透過表演獲得自我肯定，也從其他人身上獲得努力和成功的啟發。活動最後在頒獎以及大合照後圓滿結束。

(中時 )