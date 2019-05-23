參加國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜，近來民調有微幅下跌，挺韓的高雄市議會黨團將於6月22日到台中市舉辦「挺韓誓師大會」，讓韓國瑜親自到台中市跟中部韓粉見面，藉此安定韓粉軍心；國民黨台中市議會黨團執行長陳政顯23日指出，該黨團已協助找到7期空地舉辦活動，韓國瑜允諾當天出席參加。

高雄市日前挺韓大會後，台中市原本接續在5月26日要舉辦第二場，因韓國瑜表態議會總質詢期間要專心市政，請支持者冷靜才暫停籌辦；最近韓的網路聲量與民調有下滑走勢，引起中部韓粉的憂心，決定6月22日集結助韓。

國民黨台中市議會黨團執行長陳政顯說，台中市挺韓誓師大會由「國民黨高雄市議會黨團」主辦，台中市議會黨團協助租用台中7期老虎城購物中心旁的千坪空地舉辦，該場地大約可容納約3萬人。

國民黨內總統提名人尚未出爐，表態的四顆太陽有前立法院長王金平、前台北縣長朱立倫、鴻海董事長郭台銘及高雄市長韓國瑜等，各擁有不同支持者；台中市議會黨團只辦挺韓大會是否會造成困擾？陳政顯說，黨內的候選人只要有需要協助，台中市議會黨團都會全力協助。

(中時 )