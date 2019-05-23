新北市中和區公所今（23日）上午9時在中和區公所6樓舉辦「寺廟神壇研習」課程。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（23日）上午9時在中和區公所6樓舉辦「寺廟神壇研習」課程。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（23日）上午9時在中和區公所6樓舉辦「寺廟神壇研習」課程。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（23日）上午9時在中和區公所6樓舉辦「寺廟神壇研習」課程。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（23日）上午9時在中和區公所6樓舉辦「寺廟神壇研習」課程，參加人員非常踴躍將近200人，公所也透過此次辦理寺廟研習課程搭設一個宗教團體交流的平台，促進轄區內宗教、寺廟間的互動，提升宗教團體從事公益活動的意願，讓公私部門協力合作，為社會慈善公益盡一份心力。

「寺廟神壇研習」課程由區公所主辦及新北市道教會協辦，參加人員非常踴躍，有寺廟負責人、宗教團體及相關宗教業務承辦人員，課程內容包括有：環保局將就寺廟空氣污染防制及噪音管制進行宣導。

消防局也會針對焚燒香燭紙錢及爆竹煙火安全進行說明；另外警察局也針對宗教團體舉行宗教活動注意事項及臨時使用道路申請等法令來說明；社會局就老人福利方案補助說明，最後還安排經驗分享及綜合座談，豐富多元的法令解說及實務經驗分享，讓參加的人員都獲益良多。

中和區長賴俊達表示，感謝各大宗教團體對公益活動的付出不遺餘力，提供社會弱勢族群關懷與協助，並在災害發生時能夠及時提供物資、金錢及心靈慰藉。然而新北市己邁入高齡化社會，擴展銀髮族的照顧網絡是目前重要的政策，希望宗教團體能釋出場地設置銀髮俱樂部及辦理老人共餐，讓社會照顧網更加綿密集讓銀髮長者能健康樂活。

為響應愛地球及節能減碳，區公所呼籲民眾減少焚香及金紙焚燒，盼透過此次的研習宣導讓各宗教團體了解環保政策，支持環保政策進而引領信徒建立正確環保觀念，提升宗教團體從事社會公益意願，發揮潛移默化功能，帶動社會良善風氣。

(中時 )