台61線彰化伸港段23日凌晨發生酒駕追撞油罐車，霎時然成一片火海。（吳敏菁翻攝）

台61線彰化伸港段23日凌晨發生酒駕追撞油罐車，霎時然成一片火海。（吳敏菁翻攝）

台61線彰化伸港段23日凌晨發生酒駕追撞油罐車，霎時然成一片火海，油罐車駕駛緊急停車，把小客車駕駛從車內緊急救出，熊熊火海在公路燃燒，看得過路駕駛驚心不已，警方進行酒測，謝姓小客車駕駛酒測值高達0.94。

怎麼又酒駕了？這起追撞釀成火車燒，毀了兩部車，幸好油罐車駕駛機警，救人第一，沒有釀出人命，但是財產嚴重損失，初步研判是酒駕造成的疏失，引發車禍事故。

和美警分局交通分隊調查，事故發生在台61線彰化伸港段166.7公里南下車道，41歲謝姓男子駕駛自小客車，撞上前方由吳姓男子所駕駛的油罐車，油罐車司機受到撞擊後，先下車後，看到自小客車起火，緊急先協助把駕駛座上的謝男救出，緊接轟然一聲，油灌車也受波及，起火燒起來，幸好油罐車是空車，否則後果將更恐怖。

兩車駕駛望著火海焚燃驚心不已，消防人員到場後，隨即布水線來滅火，並將撞傷的謝男送彰化秀傳醫院，肇事原因還待進一步調查。

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(中時 )