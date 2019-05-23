源自日本的「金子半之助」在台灣推出「海膽天婦羅御膳」，原價890元，目前只有在新光三越中港店、微風北車店、新光三越A8店三店以每天限量20份490元販售。（馮惠宜攝）

海膽天婦羅御膳匯聚海味、肉類、野菜的天婦羅滿盛，澎湃豐富。（馮惠宜攝）

日本馬糞海膽一直以來是許多老饕熱愛的海味珍饈，源自日本的「金子半之助」在台灣三家分店，歷經4年多時間遴選菁英種子至日本金子半之助天婦羅專門店取經，推出「海膽天婦羅御膳」，只在台灣三家分店推出，要讓饕客以高貴而不貴的價格享受到最頂級的日本天婦羅御膳「旨味凝縮」的美味。

日本第一職人天丼-金子半之助四年經金御賞集團引進到台灣後，造成排隊熱潮，雖然如此，仍不斷研發新品要讓台灣消費者可以品嚐到更多美味的天婦羅，近日該集團也推出以

馬糞海膽做料理的「海膽天婦羅」，使用新鮮紫蘇葉包裹現炸每口咬下散發紫蘇高雅清香及海膽甘美滋味，這全球首創話題新品「海膽天婦羅御膳」，目前只有在新光三越中港店、微風北車店、新光三越A8店三店以限量20份490元（原價890元）推出。

「海膽天婦羅御膳」每日嚴選日本空運來台的新鮮馬糞海膽，使用新鮮紫蘇葉包裹，再沾裹輕薄麵衣入鍋現炸，超高難度的時間及水份、受熱掌控技巧，讓麵衣以熱循環蒸熟飽滿海膽並鎖住鮮甜。半生熟的海膽天婦羅，每口咬下散發紫蘇高雅清香及海膽甘美滋味 ,宛如雪酪般在口中化開，口感豐厚滑順，極其細膩！

除了主角海膽天婦羅外，整份御膳還包括雞肉、鱚魚、鳳尾蝦、半熟玉子、紫薯、青龍等，匯聚海味、肉類、野菜的天婦羅滿盛，另外再沾以增添甜味的主廚特製鹽及清爽濕潤的日式蘿蔔泥，搭配一口連續三屆榮獲池上米王冠軍的Ｑ彈米飯，風味層次極盡滿足！

且為了滿足饕客不同的喜好，金子半之助除了推出「海膽天婦羅御膳」外，也推出「金子天婦羅御膳」,同於「海膽天婦羅御膳」的主食及搭配，只是不含「海膽天婦羅」，豐富套餐也只要380元，讓不敢吃海膽但熱愛吃天婦羅的饕客，也有不一樣的選擇！

(中時 )