有祭典區代表提出建議，各祭典區爐主代表名冊，應以最近一次輪值主辦祭典的領調單作為依據。（莊旻靜攝）

位在新埔鎮的褒忠亭義民廟為客家信仰中心，近年屢次爆發董事會未改選爭議，新竹縣長楊文科23日親自主持褒忠亭改選座談會，15聯庄20名代表出席，楊文科也承諾，縣府會立即研究所有相關文件，盡速促成義民廟完成改選。

義民廟轄下共有台灣省新竹縣褒忠亭、褒忠亭義民中學財團、以及義民中學3個財團法人，應由15聯庄代表及林、戴、劉3姓施主代表選出36席董監事，不過台灣省新竹縣褒忠亭第5屆董監事已有5年未改選、掌管義民廟數十億資產的義民中學財團更有13年未改選，曾任常務監察的劉文禎痛批「上任從來不曾看過帳！」

縣議員羅美文日前曾在議會質詢此事，楊文科會前也先指出，日前曾與原董事長徐德馨及義民廟總幹事魏北沂及2名代表相談此事，徐德馨曾承諾會在9月底、10月初完成改選。民政處長吳聲祺表示，已於5月9日以正式公函，請「財團法人台灣省新竹縣褒忠亭」於9月30日前改選，若屆時仍有爭議，將申請法院必要處分。

祭典區代表張福普指出，章程過去200多年都不曾出問題，過去祖先捐了70公頃土地，如今剩下30多公頃，希望縣府以主關機關立場，「以免夜長夢多」。

劉文禎也提出明確訴求，由於褒忠亭董事會應在2015年改選第5屆董事會但遲未動作，第4屆董事會已喪失資格，建議縣府召集15聯庄代表、施主，召開臨時董事會，屆時改選完成，財團及義民中學董事會問題也會迎刃而解。

吳聲祺在會中也解釋，由於15聯庄報給義民廟的代表名單，與義民廟報給縣府核備的名單並不一致，因此衍生事端，縣府也曾打過訴願、行政訴訟，目前也發函給義民廟，要求20天內遞交改選期程，及報送第5 屆施主代表及各祭典區選出的代表名單。

由於多名代表希望縣府能盡速解決此事，亦有代表建議，各祭典區爐主代表之名冊，「應以各祭典區最近一次輪值主辦祭典之領調單為依據」等，楊文科也指出，若第4屆董事已喪失資格，董事長亦同，會盡快與律師討論此事最快、最佳的解決方案，不讓義民廟、客家子弟蒙羞。

由於此事爭議已久，除了羅美文、20名15聯庄及施主代表到場外，縣議員陳新源、羅仕琦等人亦到場關心，期望縣府能堅定立場，力促董事會完成改選。

(中時 )