共同社23日報導，日本松下公司近日由於美國政府對中國通信設備巨頭華爲技術採取禁運措施，已向公司內部下達通知，要求中止與華爲相關産品的交易。

據報導，由於即便是在美國以外生産的産品，只要一定程度以上使用美國生産的零部件和技術，就會與禁運措施發生抵觸，因此松下正在調查符合的製品。

報導指出，若日企違反禁運措施，也可能受到禁止與美國企業交易等懲罰。目前華爲從多家日企採購智慧手機零部件等，影響可能進一步擴大。

另一方面，美國微軟（MS）近日也已將公司在線商店的華爲筆記本電腦下架。據分析是受到禁運措施的影響。

對華爲生産的智慧手機未來不能使用美國谷歌軟體的擔憂正在加劇。電腦方面微軟提供的軟體可能成爲禁運物件，但微軟拒絕發表評論。

華爲推出了搭載作業系統（OS）Windows的筆記本電腦MateBook系列。美媒稱，微軟在線商店截至上周仍然有售。

微軟和華爲在雲服務上也有合作關係。據稱微軟正在使用搭載美企半導體的華爲伺服器，上述商務合作可能也將受到影響。

(旺報 )