班夫費爾蒙溫泉城堡酒店清晨的湖光倒影。圖：加航提供

費爾蒙傑士伯國家公園酒店宏偉大器。圖：加航提供

露易絲湖城堡酒店有第一窗景美譽的拱形窗。圖：加航提供

班夫費爾蒙溫泉城堡酒店宏偉大氣。圖：加航提供

到加拿大洛磯山景區旅遊的團體行程，旅行社多數會在費爾蒙旅館連鎖旗下露易絲湖城堡酒店與班夫溫泉城堡酒店中，至少選擇入住其中一家，沒住的那家，也回排入旅遊行程，讓遊客入店參觀、購物或用餐，並遊覽飯店外山水美景，如果是高檔行程，旅行社會安排兩家都會入住，而該連鎖還有一家深獲政政商名流青睞，私密性高的費爾蒙傑士伯國家公園渡假村，去年年底英國王妃梅根的加國旅遊行程，就選中該渡假村，也成為自由行旅客的首選之一。

這三家旅店最大的特色就是都興建在國家公園內，擁有得天獨厚的天然美景，且區內已經被管制，無法再任意興建旅館，其中露易絲湖如鏡面般的藍色湖水倒映著雪山，美得讓人屏息；班夫的硫磺山纜車與小鎮風光悠閒舒適；費爾蒙傑士伯國家公園渡假村，建造在美麗的波瓦湖畔，以寧靜與高私密度取勝。

班夫費爾蒙溫泉城堡酒店宏偉大氣，在長達一個多世紀中，酒店建造在美麗的波瓦湖 (Lac Beauvert) 湖畔，酒店沿襲了蘇格蘭豪華城堡的風格，成為落磯山的一大標誌，高爾夫球場、滑雪場、經典的美食以及世界頂級的歐式水療中心蔚柳溪，滿足不同旅客的需求。

費爾蒙傑士伯國家公園度假村是頂級的木屋型度假村酒店，1922年開業時只有8間小木屋，目前已經擁有446間客房，即使在酷寒的嚴冬也照常營業，絢麗的波瓦湖日出美景和不期而遇的鹿、黑熊等野生動物，讓人驚艷讚嘆。

梅根王妃在嫁入英國皇室前，居住在加拿大多倫多，她都是搭乘加拿大航空的航班往返多倫多與倫敦，哈利王子與梅根到加拿大度蜜月，就是以Fairmont Jasper Park Lodge作為蜜月入住的酒店之一，並選擇酒店中最裡面也高級的 Outlook Cabin房型。不過酒店集團以顧客隱私為由，無法證實其傳言。

這家酒店服務英國皇室多次，包含1939年喬治六世國王和伊麗莎白女王、2005年英國女王伊莉莎白二世與菲利浦親王都來此下榻，因此也被稱為「皇室的度假村」。《沉默的羔羊》奧斯卡影帝安東尼霍普金斯、好萊塢男星約翰屈伏塔、大富豪比爾蓋茲都曾到此一遊；1954年，瑪麗蓮夢露就是在這裡拍攝了「大江東去」。

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