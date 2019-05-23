警方在北聯幫吳姓以及幫眾家中起出球棒、開山刀和子彈14發。（李文正攝）

北聯幫硬逼投資但失利 經理人遭擄痛毆

北市內湖區去年6月發生一起擄人勒贖，北聯幫成員近20人當街擄走被害人帶往山區毆打，只為成員投資50萬血本無歸，大哥一氣之下找兄弟上門討債，警方經過1年的蒐報，昨逮捕30歲吳姓主嫌以及幫眾共8人到案，另外，警方發現吳暴力討債案不只1件，還有3人受害，訊後依組織犯罪、槍砲、毒品等罪送辦。

葉姓、劉姓被害人在去年遊說李投資海外基金，聲稱有豐厚的獲利，當李投資50萬後，葉不斷推、拖、拉，遲遲不願歸還本金或支付利息，雙方在去年6月26日，約在新北市新莊地區，葉男找人將李團團圍住嚇唬他，表明不願還錢，有本事的話再來談。

隔天，換李找來北聯幫吳姓大哥出面，雙方約在內湖路2段一間飛鏢酒吧，李找來20多人助陣，一下車就持棍棒毒打，再將葉等2人押上車載往碧山巖山區，葉一方的人看到朋友被押走，立刻向警方報案，警方隨即根據車牌在山區找到葉。

葉男被打到頭破血流，對方還恐嚇他「如果不換錢，下次就斷手斷腳」，葉擔心再次遭毒打，隔天歸還25萬元。

警方根據酒吧擄人案件開始偵辦，經過1年多的跟監、蒐證，發現吳在北聯幫內找幫眾「暴力討債」，並涉及柯姓、周姓、羅興等人妨害自由案，警方兵分多路，昨在內湖區、新北市汐止區等地，在主嫌和幫眾家中起出子彈14顆、信號彈1發、開山刀2把、球棒5支、大麻等毒品，訊後依擄人勒贖等罪移送士林地檢署偵辦。

(中時 )