為延續並強化全民關注體育賽事的熱度，教育部體育署自106年度開始規劃並進行基層運動賽事轉播，讓全民都能在家透過電視與網路頻道，直接參與關注台灣的運動賽事發展，108年規模更加擴大，從4月份起為期一年，將透過緯來電網三個主頻道「緯來體育台、緯來育樂台、緯來綜合台」與Moe Sports同步直播，提供至少30個運動賽事、81場、約324小時台灣本土運動賽事的節目轉播，期望透過多平台的賽事直播，進而提高國人對本土基層體育賽事的關注度，提升國內的運動賽事的收視人口，以實際行動支持運動員與台灣運動發展。

教育部體育署長高俊雄表示，政府對於台灣體育賽事運動發展至為關心，所以今年再擴大規模，增加賽事種類的多元性，並且提升轉播規格，整合國內各運動協會，同時國人了解台灣目前體育發展的多元態樣。

高俊雄說，去年共計轉播70場超過216小時、22種單項運動本土賽事，累積超過1200萬觀看人次，獲得基層教練與選手的肯定和支持，今年再接再厲擴大轉播規模，新增包含滾球、社會甲組籃球賽、馬術、蹼泳、有氧體操、舉重、跆拳道、保齡球、橋藝、輕艇水球、民俗競賽等單項賽事。

(中時電子報)